Tommy Castro And The Painkillers – Closer To The Bone (0014551502517) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tommy Castro And The Painkillers
Альбом (сингл)
Closer To The Bone
Жанр
Rhythm & Blues
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%4 230 руб. 4 476 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707356
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Характеристики
Бренд
Alligator Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Alligator Records
Barcode
[0014551502517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tommy Castro And The Painkillers
Альбом (сингл)
Closer To The Bone
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Cant Catch A Break, The Way You Do, One More Night, Crazy Woman Blues, Woke Up And Smelled The Coffee Keep Your Dog Inside, She Moves Me, Aint Worth The Heartache, A Fool For You, Freight Train (Let Me Ride), Everywhere I Go, Bloodshot Eyes, Stroll Out West, Hole In The Wall
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
31х31х2
Вес, г.
200
Описание товара Tommy Castro And The Painkillers – Closer To The Bone (0014551502517) виниловая пластинка
Легенда блюза и рока Томми Кастро возвращается с долгожданным новым альбомом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Alligator Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Alligator Records
Barcode
[0014551502517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tommy Castro And The Painkillers
Альбом (сингл)
Closer To The Bone
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Cant Catch A Break, The Way You Do, One More Night, Crazy Woman Blues, Woke Up And Smelled The Coffee Keep Your Dog Inside, She Moves Me, Aint Worth The Heartache, A Fool For You, Freight Train (Let Me Ride), Everywhere I Go, Bloodshot Eyes, Stroll Out West, Hole In The Wall
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Легенда блюза и рока Томми Кастро возвращается с долгожданным новым альбомом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tommy Castro And The Painkillers – Closer To The Bone (0014551502517) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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