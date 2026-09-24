Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Talk Talk - The Very Best Of (5021732514691) виниловая пластинка
Cборник The Very Best Of Talk Talk переиздается в переработанной и охватывающей всю карьеру версии. По сравнению с оригинальным релизом 1997 года, новое издание предлагает главные хиты группы в хронологическом порядке. Издание на виниле. Образованная в 1981 году Марком Холлисом, Ли Харрисом и Полом Уэббом, Talk Talk добилась всемирной известности со своими первыми двумя альбомами The Partys Over и Its My Life. Такие песни, как Talk Talk, Today, Its My Life и Such a Shame стали вечной классикой и достигли Топ-40 британских чартов. С The Colour of Spring (1986) группа сделала свои первые шаги в направлении экспериментального звучания, что в конечном итоге привело к их знаменитому шедевру Spirit of Eden. Их последний студийный альбом Laughing Stock был выпущен в 1991 году и ознаменовал собой очередной поворотный момент в сторону пост-рока. Talk Talk часто считают пионерами пост-рока. Их влияние распространяется на таких артистов, как Кейт Буш, Tears for Fears и Radiohead. Кроме того, многие музыканты переосмыслили творчество группы, включая No Doubt, которые добились международного хита со своей версией Its My Life.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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