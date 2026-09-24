The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 707343
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 390 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732466228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
If I Should Fall from Grace With God, The Sick Bed of Cxchulainn, The Old Main Drag, Boys from the County Hell, Young Ned of the Hill Dark Streets of London, Repeal of the Licensing Laws, Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, London Girl, Honky Tonk Woman, Summer in Siam, Turkish Song of the Damned, The Sunnyside of the Street, Hells Ditch
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка
Первоначально выпущенный в 1992 году, The Rest of the Best англо-ирландской фолк-панк-группы The Pogues был продолжением их сборника The Best of The Pogues, который был выпущен годом ранее. Издание на цветном виниле. В этот сборник вошли любимые фанатами If I Should Fall from Grace with God, Boys from the County Hell, Dark Streets of London и их кавер на Honky Tonk Women.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитElvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитWes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитJimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитOscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитMiles Davis - Birth Of The Cool (8437016248249) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитMichael Buble - Crazy Love (0093624971948) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитPeter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитThe Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) винило...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитElectric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of ...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732466228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
If I Should Fall from Grace With God, The Sick Bed of Cxchulainn, The Old Main Drag, Boys from the County Hell, Young Ned of the Hill Dark Streets of London, Repeal of the Licensing Laws, Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, London Girl, Honky Tonk Woman, Summer in Siam, Turkish Song of the Damned, The Sunnyside of the Street, Hells Ditch
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Первоначально выпущенный в 1992 году, The Rest of the Best англо-ирландской фолк-панк-группы The Pogues был продолжением их сборника The Best of The Pogues, который был выпущен годом ранее. Издание на цветном виниле. В этот сборник вошли любимые фанатами If I Should Fall from Grace with God, Boys from the County Hell, Dark Streets of London и их кавер на Honky Tonk Women.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка – стоимость товара 3390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка