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Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка

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Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка - фото 1
Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка - фото 2
Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка - фото 3
Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка - фото 4
Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bartees Strange
Альбом (сингл)
Farm To Table
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка - фото 1
  • Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка - фото 2
  • Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка - фото 3
  • Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка - фото 4
  • Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707331
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram Music Group
Barcode
[0191400048805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bartees Strange
Альбом (сингл)
Farm To Table
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heavy Heart, Mulholland Dr., Wretched, Cosigns, Tours Hold The Line, We Were Only Close For Like Two Weeks, Escape This Circus, Daily s, Black Gold, Hennessy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Heavy Heart, Mulholland Dr., Wretched, Cosigns, Tours Hold The Line, We Were Only Close For Like Two Weeks, Escape This Circus, Daily s, Black Gold, Hennessy



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram Music Group
Barcode
[0191400048805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bartees Strange
Альбом (сингл)
Farm To Table
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heavy Heart, Mulholland Dr., Wretched, Cosigns, Tours Hold The Line, We Were Only Close For Like Two Weeks, Escape This Circus, Daily s, Black Gold, Hennessy
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Heavy Heart, Mulholland Dr., Wretched, Cosigns, Tours Hold The Line, We Were Only Close For Like Two Weeks, Escape This Circus, Daily s, Black Gold, Hennessy


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bartees Strange - Farm To Table (coloured) (0191400048805) виниловая пластинка – стоимость товара 3040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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