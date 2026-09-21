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Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка

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Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - фото 1
Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - фото 2
Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - фото 3
Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - фото 4
Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - фото 5
Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - фото 6
Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Justice, Tame Impala
Альбом (сингл)
Neverender
Жанр
House
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - фото 1
  • Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - фото 2
  • Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - фото 3
  • Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - фото 4
  • Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - фото 5
  • Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - фото 6
  • Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707329
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Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music Group
Barcode
[5056556148029]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Justice, Tame Impala
Альбом (сингл)
Neverender
Жанр
House
Трек-лист
Neverender (Extended Mix), Neverender (Rampa Remix), Neverender (Kaytranada Remix)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Neverender (Extended Mix), Neverender (Rampa Remix), Neverender (Kaytranada Remix)

Отзывы о товаре Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music Group
Barcode
[5056556148029]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Justice, Tame Impala
Альбом (сингл)
Neverender
Жанр
House
Трек-лист
Neverender (Extended Mix), Neverender (Rampa Remix), Neverender (Kaytranada Remix)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Neverender (Extended Mix), Neverender (Rampa Remix), Neverender (Kaytranada Remix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Justice; Tame Impala - Neverender (Remixes) (V12) (coloured) (5056556148029) виниловая пластинка - стоимость товара 2960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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