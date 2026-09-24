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OST - 4..3..2..1…Morte (Anton Garcia Abril & Marcello Giombini) (coloured) (8016158026641) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - 4..3..2..1…Morte (Anton Garcia Abril & Marcello Giombini) (coloured) (8016158026641) виниловая пластинка

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OST - 4..3..2..1…Morte (Anton Garcia Abril &amp; Marcello Giombini) (coloured) (8016158026641) виниловая пластинка - фото 1
OST - 4..3..2..1…Morte (Anton Garcia Abril &amp; Marcello Giombini) (coloured) (8016158026641) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
4.3.2.1…Morte
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - 4..3..2..1…Morte (Anton Garcia Abril &amp; Marcello Giombini) (coloured) (8016158026641) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - 4..3..2..1…Morte (Anton Garcia Abril &amp; Marcello Giombini) (coloured) (8016158026641) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707324
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OST - 4..3..2..1…Morte (Anton Garcia Abril & Marcello Giombini) (coloured) (8016158026641) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic Records
Barcode
[8016158026641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
4.3.2.1…Morte
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Seli (Main Titles), 4.3.2.1.Morte (Seq.1), 4.3.2.1.Morte (Seq.7), 4.3.2.1.Morte (Seq.2), Seli (Love Theme) 4.3.2.1.Morte (Seq.3), 4.3.2.1.Morte (Seq.4), 4.3.2.1.Morte (Seq.5), 4.3.seli (Instrumental).4.3.2.1 Morte (Seq.6), Seli (Love Theme), 4.3.2.1.Morte (Seq.9), 4.3.2.1.Morte (Seq.8), 4.3.2.1.Morte (Seq.10), Seli (End Titles)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - 4..3..2..1…Morte (Anton Garcia Abril & Marcello Giombini) (coloured) (8016158026641) виниловая пластинка

Впервые издается саундтрек к научно-фантастическому фильму «4.3.2.1…Morte» 1967 года режиссёра Примо Дзельо. Издание к RSD 2025 на красном виниле с вкладышем 30x30 см. С оригинальных моно мастер-лент записи сессии удалось собрать альбом, который порадует любителей фантастического кино и лаунж-музыки. Было отобрано 15 треков для превосходного звучания, которое перенесет слушателя в пространственно-временные измерения со звуковыми красками конца шестидесятых. Кристальный голос Эдды ДельОрсо в сопровождении престижного хора Cantori Moderni исполняет танцевальный бит-трек «Seli», написанный Марчелло Джомбини, представленный в начальных и заключительных титрах и исполненный в трех различных инструментальных версиях. Чтобы описать опасности открытого космоса, Антон Гарсия Абрил и Марчелло Джомбини создали музыкальные темы, которые заигрывают с экспериментальной музыкой благодаря эффектам органа и голосам Cantori Moderni, нашлось место также экзотической шпионской атмосфере, музыке погони и военному маршу, переходящему в ощущения нуара.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре OST - 4..3..2..1…Morte (Anton Garcia Abril & Marcello Giombini) (coloured) (8016158026641) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic Records
Barcode
[8016158026641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
4.3.2.1…Morte
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Seli (Main Titles), 4.3.2.1.Morte (Seq.1), 4.3.2.1.Morte (Seq.7), 4.3.2.1.Morte (Seq.2), Seli (Love Theme) 4.3.2.1.Morte (Seq.3), 4.3.2.1.Morte (Seq.4), 4.3.2.1.Morte (Seq.5), 4.3.seli (Instrumental).4.3.2.1 Morte (Seq.6), Seli (Love Theme), 4.3.2.1.Morte (Seq.9), 4.3.2.1.Morte (Seq.8), 4.3.2.1.Morte (Seq.10), Seli (End Titles)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Впервые издается саундтрек к научно-фантастическому фильму «4.3.2.1…Morte» 1967 года режиссёра Примо Дзельо. Издание к RSD 2025 на красном виниле с вкладышем 30x30 см. С оригинальных моно мастер-лент записи сессии удалось собрать альбом, который порадует любителей фантастического кино и лаунж-музыки. Было отобрано 15 треков для превосходного звучания, которое перенесет слушателя в пространственно-временные измерения со звуковыми красками конца шестидесятых. Кристальный голос Эдды ДельОрсо в сопровождении престижного хора Cantori Moderni исполняет танцевальный бит-трек «Seli», написанный Марчелло Джомбини, представленный в начальных и заключительных титрах и исполненный в трех различных инструментальных версиях. Чтобы описать опасности открытого космоса, Антон Гарсия Абрил и Марчелло Джомбини создали музыкальные темы, которые заигрывают с экспериментальной музыкой благодаря эффектам органа и голосам Cantori Moderni, нашлось место также экзотической шпионской атмосфере, музыке погони и военному маршу, переходящему в ощущения нуара.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


OST - 4..3..2..1…Morte (Anton Garcia Abril & Marcello Giombini) (coloured) (8016158026641) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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