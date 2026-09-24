OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка
Саундтрек к шпионскому фильму 1966 года «Kiss Kiss. Bang Bang», снятому Дуччо Тессари, в главных ролях Джулиано Джемма, Даниэле Варгас и Джордж Мартин. Издание к RSD 2025 на желтом виниле с вкладышем 30x30 см. Бруно Николаи создал саундтрек на основе разных версий двух основных тем. «Love Love Bang Bang», песня из вступительных титров, представлена ??в разных аранжировках: мечтательная для саксофона и фортепиано, барочная классика, марш, нежная колыбельная для струнных и челесты и даже со вступлением в стиле Джеймса Бонда. «Kiss-Me-Warren-Please», любовная тема главного героя, представлена последовательно ??как джазовый мотив с разными инструментами: сольным саксофоном, трубой и кларнетом. Бруно Николаи также сочинил вызывающие напряженные фрагменты с органом и ритмическими эффектами, чтобы описать шпионскую сторону сюжета и несколько треков, которые идеально вписались бы в контекст ночного клуба.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитAmon Amarth, The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитMelody Gardot - Worrisome Heart (0602517787568) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитAmon Amarth, Fate of Norns (0039841449815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитDiana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458488340) винилов...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитАлександр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВетлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВладимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитIggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЗемфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитMilitary Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) винилов...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитМураками - В песнях навсегда (4620032917594) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Отзывы о товаре OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка