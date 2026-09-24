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OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка

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OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка - фото 1
OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка - фото 2
OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка - фото 3
OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка - фото 4
OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка - фото 5
OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Kiss Kiss…Bang Bang
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707323
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158026740]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Kiss Kiss…Bang Bang
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Love Love Bang Bang (Main Titles), Kiss-Me-Warren-Please (Sax Version), Kiss Kiss Bang Bang (Mystery Theme 1), Love Love Bang Bang (Sexy Version), Love Love Bang Bang (Opera) Kiss-Me-Warren-Please (Trumpet Version), Kiss Kiss Bang Bang (Mystery Theme 2), Kiss Kiss Bang Bang (Fox-Trot), Love Love Bang Bang (Big March), Kiss-Me-Warren-Please (Night Club), Kiss Kiss Bang Bang (Can-Can), Love Love Bang Bang (Love Theme), Kiss Kiss Bang Bang (Night Club), Kiss Kiss Bang Bang (Mystery Theme 3), Kiss K
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка

Саундтрек к шпионскому фильму 1966 года «Kiss Kiss. Bang Bang», снятому Дуччо Тессари, в главных ролях Джулиано Джемма, Даниэле Варгас и Джордж Мартин. Издание к RSD 2025 на желтом виниле с вкладышем 30x30 см. Бруно Николаи создал саундтрек на основе разных версий двух основных тем. «Love Love Bang Bang», песня из вступительных титров, представлена ??в разных аранжировках: мечтательная для саксофона и фортепиано, барочная классика, марш, нежная колыбельная для струнных и челесты и даже со вступлением в стиле Джеймса Бонда. «Kiss-Me-Warren-Please», любовная тема главного героя, представлена последовательно ??как джазовый мотив с разными инструментами: сольным саксофоном, трубой и кларнетом. Бруно Николаи также сочинил вызывающие напряженные фрагменты с органом и ритмическими эффектами, чтобы описать шпионскую сторону сюжета и несколько треков, которые идеально вписались бы в контекст ночного клуба.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158026740]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Kiss Kiss…Bang Bang
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Love Love Bang Bang (Main Titles), Kiss-Me-Warren-Please (Sax Version), Kiss Kiss Bang Bang (Mystery Theme 1), Love Love Bang Bang (Sexy Version), Love Love Bang Bang (Opera) Kiss-Me-Warren-Please (Trumpet Version), Kiss Kiss Bang Bang (Mystery Theme 2), Kiss Kiss Bang Bang (Fox-Trot), Love Love Bang Bang (Big March), Kiss-Me-Warren-Please (Night Club), Kiss Kiss Bang Bang (Can-Can), Love Love Bang Bang (Love Theme), Kiss Kiss Bang Bang (Night Club), Kiss Kiss Bang Bang (Mystery Theme 3), Kiss K
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Саундтрек к шпионскому фильму 1966 года «Kiss Kiss. Bang Bang», снятому Дуччо Тессари, в главных ролях Джулиано Джемма, Даниэле Варгас и Джордж Мартин. Издание к RSD 2025 на желтом виниле с вкладышем 30x30 см. Бруно Николаи создал саундтрек на основе разных версий двух основных тем. «Love Love Bang Bang», песня из вступительных титров, представлена ??в разных аранжировках: мечтательная для саксофона и фортепиано, барочная классика, марш, нежная колыбельная для струнных и челесты и даже со вступлением в стиле Джеймса Бонда. «Kiss-Me-Warren-Please», любовная тема главного героя, представлена последовательно ??как джазовый мотив с разными инструментами: сольным саксофоном, трубой и кларнетом. Бруно Николаи также сочинил вызывающие напряженные фрагменты с органом и ритмическими эффектами, чтобы описать шпионскую сторону сюжета и несколько треков, которые идеально вписались бы в контекст ночного клуба.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Kiss Kiss…Bang Bang (Bruno Nicolai) (coloured) (8016158026740) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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