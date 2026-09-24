Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка
Blows The Blues — альбом американского джазового саксофониста Сонни Ститта. Серия Verve Acoustic Sounds: мастеринг с оригинальных аналоговых лент, винил 180 г, отпечатанный в компании Quality Record Pressings, прочный гейтфолд от Stoughton Printing. Когда альт-саксофонист Сонни Ститт начал свою карьеру в начале 1940-х годов, некоторые критики несправедливо называли его клоном Чарли Паркера. Вскоре он доказал, что у него действительно был собственный профиль с записями, на которых его можно было услышать как тенор-саксофониста или даже баритон-саксофониста. Однако для Blows The Blues в 1959 году он вернулся исключительно к альт-саксофону. Название альбома говорит само за себя! Со своим превосходным и хорошо отрепетированным квартетом Сонни Ститт представляет восемь номеров (шесть из них написаны им самим) в разных оттенках блюза.
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