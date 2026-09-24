Oscar Peterson - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra (Audiophile, Verve By Request) (0602465225259) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Oscar Peterson - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra (Audiophile, Verve By Request) (0602465225259) виниловая пластинка
A Jazz Portrait Of Frank Sinatra — легендарный джазовый пианист Оскар Питерсон в 1959 году выпустил альбом-посвящение не менее легендарному певцу Фрэнку Синатре. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit. Сам Оскар Питерсон объясняет в сопроводительном тексте: «Это не просто дань уважения Фрэнку Синатре, но и мое личное осознание эмоций, которые охватывают меня, когда я его слышу». Относительно Фрэнка Синатры критики никогда не знали, классифицировать ли его как великого поп- или джазового певца. Для Оскара Питерсона, который был признанным поклонником эстрадного певца, это просто не имело значения. Со своим трио в 1959 году он интерпретировал некоторые из великих песен, которые стали незабываемыми благодаря исполнениям Синатры, в джазовой манере. При участии Рэя Брауна (бас) и Эда Тигпена (ударные).
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