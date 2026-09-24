Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка
Gerry Mulligan Meets Ben Webster, также называемый просто Meets Ben Webster — это альбом 1960 года, включающий студийные сессии американских джазовых музыкантов Джерри Маллигана и Бена Вебстера, проходившие с 3 ноября по 2 декабря того года. Шикарное переиздание на виниле от Acoustic Sounds. Своим невесомым и воздушным тембром Джерри Маллиган произвел революцию в образе баритон-саксофона в эпоху кул-джаза и тем самым внес значительный вклад в его распространение как сольного инструмента. Прежде чем Маллиган основал свой концертный джаз-бэнд в 1960 году, он записал ряд очень популярных альбомов, в которых его спарринг-партнерами были другие великие саксофонисты, такие как Ли Кониц, Стэн Гетц, Пол Десмонд и Джонни Ходжес. Особая историческая встреча произошла в 1959 году с легендарным свинговым тенором Беном Уэбстером. По мнению американской радиостанции NPR, это классический альбом двух гигантов, который не имеет права отсутствовать в любой джазовой коллекции. Verve Acoustic Sounds Series: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессование QPR (180 г), прочный тисненый гейтфолд (печать Stoughton), мягкий внутренний конверт.
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