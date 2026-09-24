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Roland Kirk - Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Roland Kirk - Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка

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Roland Kirk - Now Please Don&#039;t You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка - фото 1
Roland Kirk - Now Please Don&#039;t You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка - фото 2
Roland Kirk - Now Please Don&#039;t You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка - фото 3
Roland Kirk - Now Please Don&#039;t You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка - фото 4
Roland Kirk - Now Please Don&#039;t You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка - фото 5
Roland Kirk - Now Please Don&#039;t You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
Now Please Dont You Cry, Beautiful Edith
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roland Kirk - Now Please Don&#039;t You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка - фото 1
  • Roland Kirk - Now Please Don&#039;t You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка - фото 2
  • Roland Kirk - Now Please Don&#039;t You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка - фото 3
  • Roland Kirk - Now Please Don&#039;t You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка - фото 4
  • Roland Kirk - Now Please Don&#039;t You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка - фото 5
  • Roland Kirk - Now Please Don&#039;t You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707315
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Roland Kirk - Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475207788]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
Now Please Dont You Cry, Beautiful Edith
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Rol, Alfie, Why Don’t They Know, Silverlization, Fall Out Now Please Don’t You Cry, Beautiful Edith, Stompin’ Grounds, It’s A Grand Night For Swinging
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roland Kirk - Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Blue Rol, Alfie, Why Don’t They Know, Silverlization, Fall Out Now Please Don’t You Cry, Beautiful Edith, Stompin’ Grounds, It’s A Grand Night For Swinging

Отзывы о товаре Roland Kirk - Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475207788]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
Now Please Dont You Cry, Beautiful Edith
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Rol, Alfie, Why Don’t They Know, Silverlization, Fall Out Now Please Don’t You Cry, Beautiful Edith, Stompin’ Grounds, It’s A Grand Night For Swinging
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Blue Rol, Alfie, Why Don’t They Know, Silverlization, Fall Out Now Please Don’t You Cry, Beautiful Edith, Stompin’ Grounds, It’s A Grand Night For Swinging
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roland Kirk - Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207788) виниловая пластинка – стоимость товара 6170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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