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Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка

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Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - фото 1
Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - фото 2
Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - фото 3
Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - фото 4
Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - фото 5
Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - фото 6
Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Sweet Rain
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - фото 1
  • Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - фото 2
  • Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - фото 3
  • Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - фото 4
  • Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - фото 5
  • Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - фото 6
  • Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707314
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Sweet Rain
Жанр
Jazz
Трек-лист
Litha, O Grande Amor, Sweet Rain, Con Alma, Windows
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка

«Sweet Rain» — классический альбом саксофониста Стэна Гетца с участием пианиста Чика Кориа, выпущенный в 1967 году. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг с оригинальных лент Райаном К. Смитом в Sterling Sound, печать QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. "Sweet Rain" считается одним из лучших альбомов тенор-саксофониста Стэна Гетца. Он записал его после своей чрезвычайно популярной фазы босса-новы с новой группой, состоящей из пианиста Чика Кориа, басиста Рона Картера и барабанщика Грэди Тейта, что вдохновило его на новые сольные полеты фантазии и позволило ему играть гораздо свободнее, чем в предыдущие годы.

Отзывы о товаре Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Sweet Rain
Жанр
Jazz
Трек-лист
Litha, O Grande Amor, Sweet Rain, Con Alma, Windows
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
«Sweet Rain» — классический альбом саксофониста Стэна Гетца с участием пианиста Чика Кориа, выпущенный в 1967 году. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг с оригинальных лент Райаном К. Смитом в Sterling Sound, печать QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. "Sweet Rain" считается одним из лучших альбомов тенор-саксофониста Стэна Гетца. Он записал его после своей чрезвычайно популярной фазы босса-новы с новой группой, состоящей из пианиста Чика Кориа, басиста Рона Картера и барабанщика Грэди Тейта, что вдохновило его на новые сольные полеты фантазии и позволило ему играть гораздо свободнее, чем в предыдущие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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