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Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas (coloured) (0602458310641) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas (coloured) (0602458310641) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas (coloured) (0602458310641) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas (coloured) (0602458310641) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas (coloured) (0602458310641) виниловая пластинка - фото 3
Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas (coloured) (0602458310641) виниловая пластинка - фото 4
Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas (coloured) (0602458310641) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas (coloured) (0602458310641) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas (coloured) (0602458310641) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas (coloured) (0602458310641) виниловая пластинка - фото 3
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas (coloured) (0602458310641) виниловая пластинка - фото 4
  • Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas (coloured) (0602458310641) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707312
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas (coloured) (0602458310641) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jingle Bells, Santa Claus is Comin to Town, Have Yourself a Merry Little Christmas, What Are You Doing Years Evex, Sleigh Ride The Christmas Song, Good Morning Blues, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Winter Wonderland, Rudolph, the Red-Nosed Reindeer, Frosty the Snowman, White Christmas

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald - Ella Wishes You A Swinging Christmas (coloured) (0602458310641) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jingle Bells, Santa Claus is Comin to Town, Have Yourself a Merry Little Christmas, What Are You Doing Years Evex, Sleigh Ride The Christmas Song, Good Morning Blues, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Winter Wonderland, Rudolph, the Red-Nosed Reindeer, Frosty the Snowman, White Christmas
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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