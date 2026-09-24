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Bill Evans - Trio '65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Evans - Trio '65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка

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Bill Evans - Trio &#039;65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans - Trio &#039;65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка - фото 2
Bill Evans - Trio &#039;65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка - фото 3
Bill Evans - Trio &#039;65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка - фото 4
Bill Evans - Trio &#039;65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Trio 65
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans - Trio &#039;65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans - Trio &#039;65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Evans - Trio &#039;65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Evans - Trio &#039;65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка - фото 4
  • Bill Evans - Trio &#039;65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707311
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bill Evans - Trio '65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602435346076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Trio 65
Жанр
Jazz
Трек-лист
Israel, Elsa, Round Midnight, Our Love Is Here To Stay, How My Heart Sings Who Can I Turn Tox, Come Rain Or Come Shine, If You Could See Me Now
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Trio '65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Israel, Elsa, Round Midnight, Our Love Is Here To Stay, How My Heart Sings Who Can I Turn Tox, Come Rain Or Come Shine, If You Could See Me Now

Отзывы о товаре Bill Evans - Trio '65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602435346076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Trio 65
Жанр
Jazz
Трек-лист
Israel, Elsa, Round Midnight, Our Love Is Here To Stay, How My Heart Sings Who Can I Turn Tox, Come Rain Or Come Shine, If You Could See Me Now
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Israel, Elsa, Round Midnight, Our Love Is Here To Stay, How My Heart Sings Who Can I Turn Tox, Come Rain Or Come Shine, If You Could See Me Now
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans - Trio '65 (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435346076) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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