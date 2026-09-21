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Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка

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Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка - фото 1
Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка - фото 2
Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка - фото 3
Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка - фото 4
Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz, Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
Getz Au Go Go
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка - фото 1
  • Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка - фото 2
  • Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка - фото 3
  • Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка - фото 4
  • Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707309
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475207771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz, Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
Getz Au Go Go
Жанр
Jazz
Трек-лист
Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars), Spring, E Voce, Summertime, 6-Nix-Pix-Flix Only Trust Your Heart, The Singing Song, The Telephone Song, One Note Samba, Heres That Rainy Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка

Getz Au Go Go — альбом саксофониста Стэна Гетца, записанный при участии его квартета и бразильской певицы Аструд Жилберту. Альбом был выпущен в декабре 1964 года на лейбле Verve Records. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Альбом Getz Au Go Go, записанный на двух концертах в 1964 году в Caf? Au Go Go в Гринвич-Виллидж и в Карнеги-холле, показывает тенор-саксофониста на музыкальном перепутье. В то время как половина записи с приглашенной певицей Аструд Жилберту по-прежнему посвящена босса-нове, другая половина фокусируется на его новом квартете с новичком Гэри Бертоном на вибрафоне.

Отзывы о товаре Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475207771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz, Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
Getz Au Go Go
Жанр
Jazz
Трек-лист
Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars), Spring, E Voce, Summertime, 6-Nix-Pix-Flix Only Trust Your Heart, The Singing Song, The Telephone Song, One Note Samba, Heres That Rainy Day
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Getz Au Go Go — альбом саксофониста Стэна Гетца, записанный при участии его квартета и бразильской певицы Аструд Жилберту. Альбом был выпущен в декабре 1964 года на лейбле Verve Records. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Альбом Getz Au Go Go, записанный на двух концертах в 1964 году в Caf? Au Go Go в Гринвич-Виллидж и в Карнеги-холле, показывает тенор-саксофониста на музыкальном перепутье. В то время как половина записи с приглашенной певицей Аструд Жилберту по-прежнему посвящена босса-нове, другая половина фокусируется на его новом квартете с новичком Гэри Бертоном на вибрафоне.
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Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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