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Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка

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Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка - фото 1
Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка - фото 2
Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка - фото 3
Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка - фото 4
Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marion Brown
Альбом (сингл)
Vista
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка - фото 1
  • Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка - фото 2
  • Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка - фото 3
  • Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка - фото 4
  • Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707306
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475200833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marion Brown
Альбом (сингл)
Vista
Жанр
Jazz
Трек-лист
Maimoun, Visions, Vista, Moment of Truth, Bismillahi Rrahmani Rrahim Djinji
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Maimoun, Visions, Vista, Moment of Truth, Bismillahi Rrahmani Rrahim Djinji

Отзывы о товаре Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475200833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marion Brown
Альбом (сингл)
Vista
Жанр
Jazz
Трек-лист
Maimoun, Visions, Vista, Moment of Truth, Bismillahi Rrahmani Rrahim Djinji
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Maimoun, Visions, Vista, Moment of Truth, Bismillahi Rrahmani Rrahim Djinji
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marion Brown - Vista (Audiophile, Verve By Request) (0602475200833) виниловая пластинка – стоимость товара 5590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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