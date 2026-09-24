OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Star Trek Into Darkness
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб.
В наличии
Код товара: 707305
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Характеристики
Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Varese Sarabande
Barcode
[0888072542297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Star Trek Into Darkness
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Lagos/Pranking the Natives, Spock Drops Kirk Jumps, Undersea Enterprises Inc., On the Bridge and On the Rocks, Sub Prime Directive, Torpedo Diplomacy, Spock and Uhura, Klingon Chase/Meeting, London Calling, Demotion Emotion, London Falling, The Pride of Iowa, Atronomical Manhunt, Man Vs Blaster, Meld-merized, Admiral Exposition, Personal Space, So Long Scotty, Chief Concern/The Moral Mission, Covert Carol, Galactic Road Trip, Harrison Attack, Harrison Brought Onboard, Harjugal Visit, Damage Cont
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка
«Star Trek Into Darkness» — первый виниловый релиз музыки Майкла Джаккино к фильму «Стартрек: Возмездие» содержит 51 трек в бокс-сете из 3 разноцветных пластинок, упакованном в слипкейс.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Varese Sarabande
Barcode
[0888072542297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Star Trek Into Darkness
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Lagos/Pranking the Natives, Spock Drops Kirk Jumps, Undersea Enterprises Inc., On the Bridge and On the Rocks, Sub Prime Directive, Torpedo Diplomacy, Spock and Uhura, Klingon Chase/Meeting, London Calling, Demotion Emotion, London Falling, The Pride of Iowa, Atronomical Manhunt, Man Vs Blaster, Meld-merized, Admiral Exposition, Personal Space, So Long Scotty, Chief Concern/The Moral Mission, Covert Carol, Galactic Road Trip, Harrison Attack, Harrison Brought Onboard, Harjugal Visit, Damage Cont
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
«Star Trek Into Darkness» — первый виниловый релиз музыки Майкла Джаккино к фильму «Стартрек: Возмездие» содержит 51 трек в бокс-сете из 3 разноцветных пластинок, упакованном в слипкейс.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка