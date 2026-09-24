Isaac Hayes - Truck Turner (OST) (coloured) (0888072592391) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Truck Turner
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 707303
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6 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Varese Sarabande
Barcode
[0888072592391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Truck Turner
Трек-лист
Main Title Truck Turner, House Of Beauty, Blues Crib, Driving In The Sun, Breakthrough Now Were One, The Duke, Dorindas Party, Pursuit Of The Pimpmobile, We Need Each Other, Girl, A House Full Of Girls, Hospital Shootout, Youre In My Arms Again, Give It To Me, Drinking, The Insurance Company, End Theme
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reel Cult – RLC003
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Isaac Hayes - Truck Turner (OST) (coloured) (0888072592391) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Main Title Truck Turner, House Of Beauty, Blues Crib, Driving In The Sun, Breakthrough Now Were One, The Duke, Dorindas Party, Pursuit Of The Pimpmobile, We Need Each Other, Girl, A House Full Of Girls, Hospital Shootout, Youre In My Arms Again, Give It To Me, Drinking, The Insurance Company, End Theme
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Varese Sarabande
Barcode
[0888072592391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Truck Turner
Трек-лист
Main Title Truck Turner, House Of Beauty, Blues Crib, Driving In The Sun, Breakthrough Now Were One, The Duke, Dorindas Party, Pursuit Of The Pimpmobile, We Need Each Other, Girl, A House Full Of Girls, Hospital Shootout, Youre In My Arms Again, Give It To Me, Drinking, The Insurance Company, End Theme
ТНВЭД
8523809900
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Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reel Cult – RLC003
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Main Title Truck Turner, House Of Beauty, Blues Crib, Driving In The Sun, Breakthrough Now Were One, The Duke, Dorindas Party, Pursuit Of The Pimpmobile, We Need Each Other, Girl, A House Full Of Girls, Hospital Shootout, Youre In My Arms Again, Give It To Me, Drinking, The Insurance Company, End Theme
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Isaac Hayes - Truck Turner (OST) (coloured) (0888072592391) виниловая пластинка - стоимость товара 6750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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