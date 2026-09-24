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Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка

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Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 1
Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 2
Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 3
Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 4
Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 5
Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 6
Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 7
Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 8
Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 9
Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 10
Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Turner
Альбом (сингл)
Positive Songs For Negative People
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 5
  • Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 6
  • Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 7
  • Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 8
  • Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 9
  • Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 10
  • Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707298
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602475350941]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Turner
Альбом (сингл)
Positive Songs For Negative People
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Angel Islington, Get Better, The Next Storm, The Opening Act Of Spring, Glorious You, The Opening Act Of Spring (Hamburg Demo), Glorious You (Hamburg Demo), Mittens (Hamburg Demo), Mittens, Out of Breath, Demons, Josephine, Love Forty Down, Silent Key, Song For Josh, Least Of All Young Caroline, Little Aphrodite, Cleopatra In Brooklyn, The Armadillo, Get Better (Hamburg Demo), The Next Storm (Hamburg Demo), Out Of Breath (Hamburg Demo), Demons (Hamburg Demo), Josephine (Hamburg Demo), Love F
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Angel Islington, Get Better, The Next Storm, The Opening Act Of Spring, Glorious You, The Opening Act Of Spring (Hamburg Demo), Glorious You (Hamburg Demo), Mittens (Hamburg Demo), Mittens, Out of Breath, Demons, Josephine, Love Forty Down, Silent Key, Song For Josh, Least Of All Young Caroline, Little Aphrodite, Cleopatra In Brooklyn, The Armadillo, Get Better (Hamburg Demo), The Next Storm (Hamburg Demo), Out Of Breath (Hamburg Demo), Demons (Hamburg Demo), Josephine (Hamburg Demo), Love Forty Down (Hamburg Demo), Silent Key (Hamburg Demo)

Отзывы о товаре Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602475350941]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Turner
Альбом (сингл)
Positive Songs For Negative People
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Angel Islington, Get Better, The Next Storm, The Opening Act Of Spring, Glorious You, The Opening Act Of Spring (Hamburg Demo), Glorious You (Hamburg Demo), Mittens (Hamburg Demo), Mittens, Out of Breath, Demons, Josephine, Love Forty Down, Silent Key, Song For Josh, Least Of All Young Caroline, Little Aphrodite, Cleopatra In Brooklyn, The Armadillo, Get Better (Hamburg Demo), The Next Storm (Hamburg Demo), Out Of Breath (Hamburg Demo), Demons (Hamburg Demo), Josephine (Hamburg Demo), Love F
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Angel Islington, Get Better, The Next Storm, The Opening Act Of Spring, Glorious You, The Opening Act Of Spring (Hamburg Demo), Glorious You (Hamburg Demo), Mittens (Hamburg Demo), Mittens, Out of Breath, Demons, Josephine, Love Forty Down, Silent Key, Song For Josh, Least Of All Young Caroline, Little Aphrodite, Cleopatra In Brooklyn, The Armadillo, Get Better (Hamburg Demo), The Next Storm (Hamburg Demo), Out Of Breath (Hamburg Demo), Demons (Hamburg Demo), Josephine (Hamburg Demo), Love Forty Down (Hamburg Demo), Silent Key (Hamburg Demo)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6750 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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