Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
Live From Mexico City 2024
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 707283
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 890 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Operations Ltd.
Barcode
[0602475322849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
Live From Mexico City 2024
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
See You On The Other Side, Can't Stop Now, Bend And Break, Your Eyes Open, Sunshine Everybody's Changing, On A Day Like Today, Untitled 1, She Has No Time, This Is The Last Time, Somewhere Only We Know, We Might As Well Be Strangers, Bedshaped
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: See You On The Other Side, Cant Stop Now, Bend And Break, Your Eyes Open, Sunshine Everybodys Changing, On A Day Like Today, Untitled 1, She Has No Time, This Is The Last Time, Somewhere Only We Know, We Might As Well Be Strangers, Bedshaped
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитMichael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) винило...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитElla Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитKorn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитVarious Artists, Essential Blues Anthology (5060403742490) винил...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в Сплит0602547875440, Cure, The, Faith виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитForeigner, Can't Slow Down (coloured) (4029759154075) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитGov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (08...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитCamel - Nude (0602445682966) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитArctic Monkeys - Suck It And See (5034202025818) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитPeter Gabriel - Plays Live (0884108006177) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитDavid Bowie - Rock 'N' Roll Star! (5054197623554) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитDavid Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) винил...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Operations Ltd.
Barcode
[0602475322849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
Live From Mexico City 2024
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
See You On The Other Side, Can't Stop Now, Bend And Break, Your Eyes Open, Sunshine Everybody's Changing, On A Day Like Today, Untitled 1, She Has No Time, This Is The Last Time, Somewhere Only We Know, We Might As Well Be Strangers, Bedshaped
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: See You On The Other Side, Cant Stop Now, Bend And Break, Your Eyes Open, Sunshine Everybodys Changing, On A Day Like Today, Untitled 1, She Has No Time, This Is The Last Time, Somewhere Only We Know, We Might As Well Be Strangers, Bedshaped
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка - купить по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка