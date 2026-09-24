Jamie T - Carry On The Grudgel (coloured) (0602475360759) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jamie T
Альбом (сингл)
Carry On The Grudgel
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 707282
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475360759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jamie T
Альбом (сингл)
Carry On The Grudgel
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Limits Lie, Don’t You Find, Turn On the Light, Zombie, The Prophet Mary Lee, Trouble, Rabbit Hole, Peter, Love is Only a Heartbeat Away, Murder of Crows, They Told Me It Rained
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jamie T - Carry On The Grudgel (coloured) (0602475360759) виниловая пластинка
Carry On the Grudge — третий альбом британского инди-рок-певца и автора песен Джейми Ти, выпущенный 29 сентября 2014 года на лейбле Virgin Records. Альбом впервые издается с 2014 года и впервые будет на красном прозрачном виниле. Альбом стал первым релизом Джейми Ти за 5 лет и достиг 4-го места в британских чартах альбомов. Его возвращение было названо NME величайшим музыкальным моментом 2014 года. Carry On the Grudge имел коммерческий успех, наиболее заметным из которого стала победа трека «Zombie» на премии NME Awards 2014 в номинациях «лучший трек» и «лучшее видео».
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475360759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jamie T
Альбом (сингл)
Carry On The Grudgel
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Limits Lie, Don’t You Find, Turn On the Light, Zombie, The Prophet Mary Lee, Trouble, Rabbit Hole, Peter, Love is Only a Heartbeat Away, Murder of Crows, They Told Me It Rained
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Carry On the Grudge — третий альбом британского инди-рок-певца и автора песен Джейми Ти, выпущенный 29 сентября 2014 года на лейбле Virgin Records. Альбом впервые издается с 2014 года и впервые будет на красном прозрачном виниле. Альбом стал первым релизом Джейми Ти за 5 лет и достиг 4-го места в британских чартах альбомов. Его возвращение было названо NME величайшим музыкальным моментом 2014 года. Carry On the Grudge имел коммерческий успех, наиболее заметным из которого стала победа трека «Zombie» на премии NME Awards 2014 в номинациях «лучший трек» и «лучшее видео».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Jamie T - Carry On The Grudgel (coloured) (0602475360759) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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