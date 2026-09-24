The Cure - The Head On The Door (picture) (0602475234470) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
The Head On The Door
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб.
В наличии
Код товара: 707275
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602475234470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
The Head On The Door
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
In Between Days, Kyoto Song, The Blood, Six Different Ways, Push The Baby Screams, Close To Me, A Night Like This, Screw, Sinking
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Cure - The Head On The Door (picture) (0602475234470) виниловая пластинка
The Head on the Door — шестой студийный альбом британской рок-группы The Cure, выпущенный первоначально в 1985 году. Издание на picture виниле к RSD 2025. The Head on the Door стал первым крупным международным успехом для группы: в частности, он вошел в топ-75 альбомов в США и топ-20 во многих других странах. Пластинке присвоили статус золотого диска в США и Великобритании, а во Франции — дважды золотого. Синглы с альбома стали хитами, «In Between Days» стал первым синглом The Cure, попавшим в чарт Billboard Hot 100, достигнув 99-го места, а «Close to Me» занял 13-е место в UK Singles Chart и получил статус золотого в Великобритании и в Италии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie, Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602475234470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
The Head On The Door
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
In Between Days, Kyoto Song, The Blood, Six Different Ways, Push The Baby Screams, Close To Me, A Night Like This, Screw, Sinking
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
The Head on the Door — шестой студийный альбом британской рок-группы The Cure, выпущенный первоначально в 1985 году. Издание на picture виниле к RSD 2025. The Head on the Door стал первым крупным международным успехом для группы: в частности, он вошел в топ-75 альбомов в США и топ-20 во многих других странах. Пластинке присвоили статус золотого диска в США и Великобритании, а во Франции — дважды золотого. Синглы с альбома стали хитами, «In Between Days» стал первым синглом The Cure, попавшим в чарт Billboard Hot 100, достигнув 99-го места, а «Close to Me» занял 13-е место в UK Singles Chart и получил статус золотого в Великобритании и в Италии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie, Limited Edition
The Cure - The Head On The Door (picture) (0602475234470) виниловая пластинка - стоимость товара 6400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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