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Sabrina Carpenter - Short N' Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sabrina Carpenter - Short N' Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка

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Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 1
Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 2
Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 3
Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 4
Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 5
Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 6
Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 7
Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 8
Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 9
Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 10
Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 11
Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 12
Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 13
Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, deluxe
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 1
  • Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 2
  • Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 3
  • Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 4
  • Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 5
  • Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 6
  • Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 7
  • Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 8
  • Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 9
  • Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 10
  • Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 11
  • Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 12
  • Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 13
  • Sabrina Carpenter - Short N&#039; Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707270
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475656999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Taste, Please Please Please, Good Graces, Sharpest Tool, Coincidence Bed Chem, Espresso, Dumb & Poetic, Slim Pickins, Juno, Lie To Girls, Don't Smile, 15 Minutes, Please Please Please, Couldn't Make It Any Harder, Busy Woman, Bad Reviews
Версия издания
цветной винил, deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sabrina Carpenter - Short N' Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка

Short n’ Sweet — шестой студийный альбом американской певицы Сабрины Карпентер, выпущенный 23 августа 2024 года. Deluxe издание на цветном виниле с 5 бонус-треками. 25-летняя певица недавно достигла мирового прорыва к статусу суперзвезды с Espresso. Возмутительно фанковая поп-песня стала первым синглом с Short n Sweet и была исполнена Сабриной Карпентер перед многомиллионной аудиторией, в том числе на финале сезона Топ-модель по-немецки. За этим последовал абсолютный триумф на стриминговых платформах и на радио, а также первые позиции в мировых чартах. После четырех номинаций на премию Грэмми и ее первых двух побед на премии Грэмми в номинациях «Лучшее сольное поп-исполнение» с «Espresso» и «Лучший вокальный поп-альбом» за «Short n Sweet», певица возвращается с делюкс-версией хитового альбома с лучшей песней Spotify 2024 года «Espresso» и пятью новыми синглами.

Отзывы о товаре Sabrina Carpenter - Short N' Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475656999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Taste, Please Please Please, Good Graces, Sharpest Tool, Coincidence Bed Chem, Espresso, Dumb & Poetic, Slim Pickins, Juno, Lie To Girls, Don't Smile, 15 Minutes, Please Please Please, Couldn't Make It Any Harder, Busy Woman, Bad Reviews
Развернуть
Версия издания
цветной винил, deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Short n’ Sweet — шестой студийный альбом американской певицы Сабрины Карпентер, выпущенный 23 августа 2024 года. Deluxe издание на цветном виниле с 5 бонус-треками. 25-летняя певица недавно достигла мирового прорыва к статусу суперзвезды с Espresso. Возмутительно фанковая поп-песня стала первым синглом с Short n Sweet и была исполнена Сабриной Карпентер перед многомиллионной аудиторией, в том числе на финале сезона Топ-модель по-немецки. За этим последовал абсолютный триумф на стриминговых платформах и на радио, а также первые позиции в мировых чартах. После четырех номинаций на премию Грэмми и ее первых двух побед на премии Грэмми в номинациях «Лучшее сольное поп-исполнение» с «Espresso» и «Лучший вокальный поп-альбом» за «Short n Sweet», певица возвращается с делюкс-версией хитового альбома с лучшей песней Spotify 2024 года «Espresso» и пятью новыми синглами.
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