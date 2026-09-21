Sabrina Carpenter - Short N' Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sabrina Carpenter - Short N' Sweet - deluxe (0602475656999) виниловая пластинка
Short n’ Sweet — шестой студийный альбом американской певицы Сабрины Карпентер, выпущенный 23 августа 2024 года. Deluxe издание на цветном виниле с 5 бонус-треками. 25-летняя певица недавно достигла мирового прорыва к статусу суперзвезды с Espresso. Возмутительно фанковая поп-песня стала первым синглом с Short n Sweet и была исполнена Сабриной Карпентер перед многомиллионной аудиторией, в том числе на финале сезона Топ-модель по-немецки. За этим последовал абсолютный триумф на стриминговых платформах и на радио, а также первые позиции в мировых чартах. После четырех номинаций на премию Грэмми и ее первых двух побед на премии Грэмми в номинациях «Лучшее сольное поп-исполнение» с «Espresso» и «Лучший вокальный поп-альбом» за «Short n Sweet», певица возвращается с делюкс-версией хитового альбома с лучшей песней Spotify 2024 года «Espresso» и пятью новыми синглами.
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