Top.Mail.Ru
Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 1
Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 2
Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 3
Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 4
Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 5
Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 6
Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 7
Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 8
Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 9
Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Fear Of The Dawn
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 1
  • Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 2
  • Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 3
  • Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 4
  • Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 5
  • Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 6
  • Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 7
  • Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 8
  • Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 9
  • Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707260
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Third Man
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Third Man Records
Barcode
[0810074420891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Fear Of The Dawn
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Taking Me Back, Fear Of The Dawn, The White Raven, Hi-De-Ho (W/Q-Tip), Eosophobia Into The Twilight, Dusk, Whats The Trickx, That Was Then (This Is Now), Eosophobia (Reprise), Morning, Noon And Night, Shedding My Velvet
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Taking Me Back, Fear Of The Dawn, The White Raven, Hi-De-Ho (W/Q-Tip), Eosophobia Into The Twilight, Dusk, Whats The Trickx, That Was Then (This Is Now), Eosophobia (Reprise), Morning, Noon And Night, Shedding My Velvet



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Third Man
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Third Man Records
Barcode
[0810074420891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Fear Of The Dawn
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Taking Me Back, Fear Of The Dawn, The White Raven, Hi-De-Ho (W/Q-Tip), Eosophobia Into The Twilight, Dusk, Whats The Trickx, That Was Then (This Is Now), Eosophobia (Reprise), Morning, Noon And Night, Shedding My Velvet
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Taking Me Back, Fear Of The Dawn, The White Raven, Hi-De-Ho (W/Q-Tip), Eosophobia Into The Twilight, Dusk, Whats The Trickx, That Was Then (This Is Now), Eosophobia (Reprise), Morning, Noon And Night, Shedding My Velvet


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jack White - Fear Of The Dawn (coloured) (0810074420891) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...