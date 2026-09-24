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The 69 Eyes - Motor City Resurrection (6430080234868) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The 69 Eyes - Motor City Resurrection (6430080234868) виниловая пластинка

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The 69 Eyes - Motor City Resurrection (6430080234868) виниловая пластинка - фото 1
The 69 Eyes - Motor City Resurrection (6430080234868) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 69 Eyes
Альбом (сингл)
Motor City Resurrection
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The 69 Eyes - Motor City Resurrection (6430080234868) виниловая пластинка - фото 1
  • The 69 Eyes - Motor City Resurrection (6430080234868) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707255
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The 69 Eyes - Motor City Resurrection (6430080234868) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Svart
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Svart Records
Barcode
[6430080234868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 69 Eyes
Альбом (сингл)
Motor City Resurrection
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Discipline, Deuce, Sleazy, Hot Butterfly, Sugarman, Is It My Body, Call Me Animal, Vietnamese Baby, Stop Bitching!, Barbarella, Gimme Some Skin, Juicy Lucy, The Hills Have Eyes, Too Itching For Action, No Hesitation, Alive!, Gimme Some Head, One-Shot Woman, TV Eye, Motormouth, Return Of The Fly, Science Gone Too Far
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The 69 Eyes - Motor City Resurrection (6430080234868) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Discipline, Deuce, Sleazy, Hot Butterfly, Sugarman, Is It My Body, Call Me Animal, Vietnamese Baby, Stop Bitching!, Barbarella, Gimme Some Skin, Juicy Lucy, The Hills Have Eyes, Too Itching For Action, No Hesitation, Alive!, Gimme Some Head, One-Shot Woman, TV Eye, Motormouth, Return Of The Fly, Science Gone Too Far

Отзывы о товаре The 69 Eyes - Motor City Resurrection (6430080234868) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Svart
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Svart Records
Barcode
[6430080234868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 69 Eyes
Альбом (сингл)
Motor City Resurrection
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Discipline, Deuce, Sleazy, Hot Butterfly, Sugarman, Is It My Body, Call Me Animal, Vietnamese Baby, Stop Bitching!, Barbarella, Gimme Some Skin, Juicy Lucy, The Hills Have Eyes, Too Itching For Action, No Hesitation, Alive!, Gimme Some Head, One-Shot Woman, TV Eye, Motormouth, Return Of The Fly, Science Gone Too Far
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Discipline, Deuce, Sleazy, Hot Butterfly, Sugarman, Is It My Body, Call Me Animal, Vietnamese Baby, Stop Bitching!, Barbarella, Gimme Some Skin, Juicy Lucy, The Hills Have Eyes, Too Itching For Action, No Hesitation, Alive!, Gimme Some Head, One-Shot Woman, TV Eye, Motormouth, Return Of The Fly, Science Gone Too Far
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The 69 Eyes - Motor City Resurrection (6430080234868) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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