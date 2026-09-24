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OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка

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OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка - фото 1
OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка - фото 2
OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка - фото 3
OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка - фото 4
OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Nuda Per Satana
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707228
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SAAR
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SAAR Records
Barcode
[8004883216147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Nuda Per Satana
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Nuda Per Satana (Seq. 1 - Titles), Nuda Per Satana (Seq. 2), Nuda Per Satana (Seq. 4), Nuda Per Satana (Seq. 5), Nuda Per Satana (Seq. 7) Nuda Per Satana (Seq. 9), Nuda Per Satana (Seq. 10), Nuda Per Satana (Seq. 12), Nuda Per Satana (Seq. 11), Nuda Per Satana (Seq. 13), Nuda Per Satana (Seq. 14), Nuda Per Satana (Seq. 15), Nuda Per Satana (Seq. 16), Nuda Per Satana (Seq. 17), Nuda Per Satana (Seq.18 - Ending)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка

«Nuda per Satana» — фильм ужасов, снятый в 1974 году Луиджи Батцеллой, музыка Альберто Балдана Бембо. Издание к RSD 2025 на прозрачном зеленом виниле с вкладышем 30x30 см. Наконец, спустя пятьдесят лет после выхода фильма в итальянских кинотеатрах, музыкальная партитура Альберто Балдана Бембо для Nudaper Satana впервые выпущена на виниле и взята с моно мастер-лент оригинальной сессии, хранящейся в архивах Edizioni Musicali SAAR. Маэстро Балдан Бембо создал электронный саундтрек, представленный темой вступительных титров с вмешательством дьявольских женских голосов. Атмосфера ужаса передается с помощью синтезированных звуков, иногда более агрессивных с фортепиано и ударными, а также мрачных тем с женскими голосами. В этом саундтреке также содержится больше тональных моментов с танцевальным оттенком, которые снимают напряжение.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SAAR
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SAAR Records
Barcode
[8004883216147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Nuda Per Satana
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Nuda Per Satana (Seq. 1 - Titles), Nuda Per Satana (Seq. 2), Nuda Per Satana (Seq. 4), Nuda Per Satana (Seq. 5), Nuda Per Satana (Seq. 7) Nuda Per Satana (Seq. 9), Nuda Per Satana (Seq. 10), Nuda Per Satana (Seq. 12), Nuda Per Satana (Seq. 11), Nuda Per Satana (Seq. 13), Nuda Per Satana (Seq. 14), Nuda Per Satana (Seq. 15), Nuda Per Satana (Seq. 16), Nuda Per Satana (Seq. 17), Nuda Per Satana (Seq.18 - Ending)
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
«Nuda per Satana» — фильм ужасов, снятый в 1974 году Луиджи Батцеллой, музыка Альберто Балдана Бембо. Издание к RSD 2025 на прозрачном зеленом виниле с вкладышем 30x30 см. Наконец, спустя пятьдесят лет после выхода фильма в итальянских кинотеатрах, музыкальная партитура Альберто Балдана Бембо для Nudaper Satana впервые выпущена на виниле и взята с моно мастер-лент оригинальной сессии, хранящейся в архивах Edizioni Musicali SAAR. Маэстро Балдан Бембо создал электронный саундтрек, представленный темой вступительных титров с вмешательством дьявольских женских голосов. Атмосфера ужаса передается с помощью синтезированных звуков, иногда более агрессивных с фортепиано и ударными, а также мрачных тем с женскими голосами. В этом саундтреке также содержится больше тональных моментов с танцевальным оттенком, которые снимают напряжение.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Nuda Per Satana (Alberto Baldan Bembo) (coloured) (8004883216147) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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