The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Record Company
Альбом (сингл)
The 4th Album
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 707227
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Характеристики
Бренд
Round Hill
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Round Hill Records
Barcode
[0197188596422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Record Company
Альбом (сингл)
The 4th Album
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dance On Mondays, I Found Heaven (In My Darkest Days), Highway Lady, Patterns, Talk to Me Roll With It, Bad Light, Control My Heart Blues, Im Working, You Made a Mistake
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка
К концу 2022 года The Record Company столкнулись с многочисленными трудностями, включая отмену гастролей и изгнание со своего звукозаписывающего лейбла. На альбоме The 4th Album The Record Company рассматривают этот отказ как ритуал обновления, способ очиститься и начать все заново. Они возвращаются к своим корням, создавая сырую, самостоятельно спродюсированную, основанную на блюзе музыку, которая в последние годы принесла им несколько песен из Billboard #1 AAA и номинацию на Грэмми, а также привела их из небольших клубов на арену в туры в поддержку Джона Майера и Боба Сегера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Round Hill
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Round Hill Records
Barcode
[0197188596422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Record Company
Альбом (сингл)
The 4th Album
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dance On Mondays, I Found Heaven (In My Darkest Days), Highway Lady, Patterns, Talk to Me Roll With It, Bad Light, Control My Heart Blues, Im Working, You Made a Mistake
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
К концу 2022 года The Record Company столкнулись с многочисленными трудностями, включая отмену гастролей и изгнание со своего звукозаписывающего лейбла. На альбоме The 4th Album The Record Company рассматривают этот отказ как ритуал обновления, способ очиститься и начать все заново. Они возвращаются к своим корням, создавая сырую, самостоятельно спродюсированную, основанную на блюзе музыку, которая в последние годы принесла им несколько песен из Billboard #1 AAA и номинацию на Грэмми, а также привела их из небольших клубов на арену в туры в поддержку Джона Майера и Боба Сегера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4200 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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