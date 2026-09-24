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War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка

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War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 1
War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 2
War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 3
War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 4
War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 5
War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 6
War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 7
War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
The World Is A Ghetto
Жанр
Soul
Цвет винила
черный, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 1
  • War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 2
  • War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 3
  • War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 4
  • War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 5
  • War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 6
  • War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 7
  • War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707223
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка
11 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227819132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
The World Is A Ghetto
Жанр
Soul
Трек-лист
The Cisco Kid, Where Was You At, City, Country, City, Four Cornered Room, The World Is A Ghetto Beetles In The Bog, L.A. Sunshine (Original Jam), War Is Coming (Original Jam), Lonnies Wednesday Night Jam, Lees Latin Jam, Blues For Papa Dee, This Is My Song Milton James, The Making Of The Cisco Kid, The Making Of Where Was You At, The Making Of “City, Country City”, The Making Of “Four Cornered Room”, The Making Of “The World Is A Ghetto”, The Making Of “Beetles In The Bog”
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка

Виниловая пластинка War / The world is a ghetto - black friday 2023 release - gold vinyl (5LP). Добро пожаловать в мир золотого винила и потрясающей музыки с виниловой пластинкой War / The world is a ghetto. Этот великолепный альбом является истинным шедевром и несомненно вызовет восхищение у всех ценителей музыки. The world is a ghetto - это особенный релиз, выпущенный в рамках блэк-фрайдей 2023 года. Этот альбом представляет собой пять пластинок золотистого винила, которые совершенно точно захватят ваше внимание своей эстетикой и потрясающим качеством звучания. Купить виниловую пластинку War / The world is a ghetto - это особый шанс окунуться в уникальный музыкальный опыт. Каждая композиция на этой пластинке перенесет вас в иной мир, окутанный музыкальной экспрессией War. Чувствуйте энергию и страсть музыки, улавливайте каждую ноту и наслаждайтесь уникальностью золотого винила. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку и добавить ее в свою коллекцию. Купить виниловую пластинку War / The world is a ghetto - значит обрести великолепное музыкальное наследие и позволить себе окунуться в мир безграничных мелодий и удивительных аранжировок.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227819132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
The World Is A Ghetto
Жанр
Soul
Трек-лист
The Cisco Kid, Where Was You At, City, Country, City, Four Cornered Room, The World Is A Ghetto Beetles In The Bog, L.A. Sunshine (Original Jam), War Is Coming (Original Jam), Lonnies Wednesday Night Jam, Lees Latin Jam, Blues For Papa Dee, This Is My Song Milton James, The Making Of The Cisco Kid, The Making Of Where Was You At, The Making Of “City, Country City”, The Making Of “Four Cornered Room”, The Making Of “The World Is A Ghetto”, The Making Of “Beetles In The Bog”
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка War / The world is a ghetto - black friday 2023 release - gold vinyl (5LP). Добро пожаловать в мир золотого винила и потрясающей музыки с виниловой пластинкой War / The world is a ghetto. Этот великолепный альбом является истинным шедевром и несомненно вызовет восхищение у всех ценителей музыки. The world is a ghetto - это особенный релиз, выпущенный в рамках блэк-фрайдей 2023 года. Этот альбом представляет собой пять пластинок золотистого винила, которые совершенно точно захватят ваше внимание своей эстетикой и потрясающим качеством звучания. Купить виниловую пластинку War / The world is a ghetto - это особый шанс окунуться в уникальный музыкальный опыт. Каждая композиция на этой пластинке перенесет вас в иной мир, окутанный музыкальной экспрессией War. Чувствуйте энергию и страсть музыки, улавливайте каждую ноту и наслаждайтесь уникальностью золотого винила. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку и добавить ее в свою коллекцию. Купить виниловую пластинку War / The world is a ghetto - значит обрести великолепное музыкальное наследие и позволить себе окунуться в мир безграничных мелодий и удивительных аранжировок.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


War - The World Is A Ghetto (The Complete Sessions) (Box) (0081227819132) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11740 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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