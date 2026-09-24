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Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка

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Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка - фото 1
Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка - фото 2
Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Live In Dallas 1991
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707222
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Live In Dallas 1991
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Poundcake, Judgement Day, Theres Only One Way To Rock, Runaround, Why Cant This Be Love Panama, A Apolitical Blues, Finish What Ya Started, I Cant Drive 55, Best Of Both Worlds, Top Of The World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка

Знаменитый концерт Van Halen под открытым небом 4 декабря 1991 года в Далласе, штат Техас, в рамках тура For Unlawful Carnal Knowledge Tour. Послушайте, как Сэмми Хагар, Эдди Ван Хален, Алекс Ван Хален и Майкл Энтони выкладываются на полную катушку на сцене и исполняют фирменные хиты Van Halen!. Издание на двойном виниле с гравированным изображением на четвертой стороне. Сет-лист шоу смешивает новые на тот момент песни (Judgement Day и Poundcake) с песнями из альбомов 5150 и OU812 (Best Of Both Worlds и Finish What Ya Started). Группа также исполнила Panama и два хита Хагара, I Cant Drive 55 и Theres Only One Way To Rock.

Отзывы о товаре Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Live In Dallas 1991
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Poundcake, Judgement Day, Theres Only One Way To Rock, Runaround, Why Cant This Be Love Panama, A Apolitical Blues, Finish What Ya Started, I Cant Drive 55, Best Of Both Worlds, Top Of The World
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Знаменитый концерт Van Halen под открытым небом 4 декабря 1991 года в Далласе, штат Техас, в рамках тура For Unlawful Carnal Knowledge Tour. Послушайте, как Сэмми Хагар, Эдди Ван Хален, Алекс Ван Хален и Майкл Энтони выкладываются на полную катушку на сцене и исполняют фирменные хиты Van Halen!. Издание на двойном виниле с гравированным изображением на четвертой стороне. Сет-лист шоу смешивает новые на тот момент песни (Judgement Day и Poundcake) с песнями из альбомов 5150 и OU812 (Best Of Both Worlds и Finish What Ya Started). Группа также исполнила Panama и два хита Хагара, I Cant Drive 55 и Theres Only One Way To Rock.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Van Halen - Live In Dallas 1991 (0603497818655) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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