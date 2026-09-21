Death - Scream Bloody Gore (coloured) (0781676519910) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Scream Bloody Gore
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707206
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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse Records
Barcode
[0781676519910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Scream Bloody Gore
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Infernal Death, Zombie Ritual, Denial of Life, Sacrificial, Mutilation Regurgitated Guts, Baptized in Blood, Torn to Pieces, Evil Dead, Scream Bloody Gore, Beyond the Unholy Grave, Land of No Return
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Death - Scream Bloody Gore (coloured) (0781676519910) виниловая пластинка
Scream Bloody Gore — дебютный студийный альбом американской дэт-метал группы Death выпущенный 25 мая 1987 года. Издание на цветном виниле. Scream Bloody Gore часто называют первым дэт-металлическим альбомом. В 2016 году переиздание альбома вошло в число 200 самых продаваемых альбомов в США за первую неделю после выпуска, что ознаменовало первое появление Death в чарте Billboard 200 США под номером 174.
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Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse Records
Barcode
[0781676519910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Scream Bloody Gore
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Infernal Death, Zombie Ritual, Denial of Life, Sacrificial, Mutilation Regurgitated Guts, Baptized in Blood, Torn to Pieces, Evil Dead, Scream Bloody Gore, Beyond the Unholy Grave, Land of No Return
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Scream Bloody Gore — дебютный студийный альбом американской дэт-метал группы Death выпущенный 25 мая 1987 года. Издание на цветном виниле. Scream Bloody Gore часто называют первым дэт-металлическим альбомом. В 2016 году переиздание альбома вошло в число 200 самых продаваемых альбомов в США за первую неделю после выпуска, что ознаменовало первое появление Death в чарте Billboard 200 США под номером 174.
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Death - Scream Bloody Gore (coloured) (0781676519910) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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