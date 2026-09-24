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Two Door Cinema Club - False Alarm (5400863010812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Two Door Cinema Club - False Alarm (5400863010812) виниловая пластинка

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Two Door Cinema Club - False Alarm (5400863010812) виниловая пластинка - фото 1
Two Door Cinema Club - False Alarm (5400863010812) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Two Door Cinema Club
Альбом (сингл)
False Alarm
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Two Door Cinema Club - False Alarm (5400863010812) виниловая пластинка - фото 1
  • Two Door Cinema Club - False Alarm (5400863010812) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707189
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Two Door Cinema Club - False Alarm (5400863010812) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prolifica Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prolifica Recordings
Barcode
[5400863010812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Two Door Cinema Club
Альбом (сингл)
False Alarm
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Once, Talk, Satisfaction Guaranteed, So Many People, Think Nice To See You, Break, Dirty Air, Satellite, Already Gone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Two Door Cinema Club - False Alarm (5400863010812) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу современной инди-поп музыки с альбомом False Alarm от Two Door Cinema Club. Этот уникальный альбом, выпущенный в ограниченном издании на красном виниле 1LP, прекрасно демонстрирует разнообразие и мастерство этой замечательной группы. Звуки и тексты песен False Alarm переносят слушателя в мир энергии и ярких мелодий, наполненный эмоциями и вдохновением. Каждая композиция альбома является настоящим произведением искусства, способным захватить воображение и заставить погрузиться в собственные мысли и чувства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку с альбомом False Alarm от Two Door Cinema Club и ощутить мощь этих музыкальных шедевров. Этот альбом станет прекрасным дополнением вашей коллекции и источником бесконечного удовольствия от прослушивания.

Отзывы о товаре Two Door Cinema Club - False Alarm (5400863010812) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Prolifica Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prolifica Recordings
Barcode
[5400863010812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Two Door Cinema Club
Альбом (сингл)
False Alarm
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Once, Talk, Satisfaction Guaranteed, So Many People, Think Nice To See You, Break, Dirty Air, Satellite, Already Gone
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Описание
Погрузитесь в атмосферу современной инди-поп музыки с альбомом False Alarm от Two Door Cinema Club. Этот уникальный альбом, выпущенный в ограниченном издании на красном виниле 1LP, прекрасно демонстрирует разнообразие и мастерство этой замечательной группы. Звуки и тексты песен False Alarm переносят слушателя в мир энергии и ярких мелодий, наполненный эмоциями и вдохновением. Каждая композиция альбома является настоящим произведением искусства, способным захватить воображение и заставить погрузиться в собственные мысли и чувства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку с альбомом False Alarm от Two Door Cinema Club и ощутить мощь этих музыкальных шедевров. Этот альбом станет прекрасным дополнением вашей коллекции и источником бесконечного удовольствия от прослушивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Two Door Cinema Club - False Alarm (5400863010812) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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