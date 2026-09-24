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Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка

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Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка - фото 1
Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка - фото 2
Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка - фото 3
Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка - фото 4
Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка - фото 1
  • Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка - фото 2
  • Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка - фото 3
  • Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка - фото 4
  • Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707176
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка

Last Fair Deal Gone Down предлагает вам захватывающее путешествие в мир глубоких музыкальных композиций. Сочетание уникального многослойного звучания, изысканных мелодий и эмоционального вокала вокалиста Юнсо Рено делает этот альбом поистине впечатляющим и запоминающимся. Купить виниловую пластинку Last Fair Deal Gone Down – значит погрузиться в гармонию гитарных риффов, глубоких басов и мощных ударных в композициях Katatonia. Благодаря двойному формату пластинки, вы сможете насладиться не только основным альбомом, но и дополнительными треками, которые дополняют атмосферу этого музыкального произведения.

Отзывы о товаре Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Last Fair Deal Gone Down предлагает вам захватывающее путешествие в мир глубоких музыкальных композиций. Сочетание уникального многослойного звучания, изысканных мелодий и эмоционального вокала вокалиста Юнсо Рено делает этот альбом поистине впечатляющим и запоминающимся. Купить виниловую пластинку Last Fair Deal Gone Down – значит погрузиться в гармонию гитарных риффов, глубоких басов и мощных ударных в композициях Katatonia. Благодаря двойному формату пластинки, вы сможете насладиться не только основным альбомом, но и дополнительными треками, которые дополняют атмосферу этого музыкального произведения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Katatonia - Last Fair Deal Gone Down (0801056808912) виниловая пластинка - стоимость товара 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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