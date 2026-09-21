David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара David Bowie - Young Americans (Half Speed) (5021732489364) виниловая пластинка
Young Americans — девятый студийный альбом Дэвида Боуи, выпущенный в 1975 году на лейбле RCA Records. Лимитированное издание на 180 г виниле, Half Speed ??Master. Для поклонников Боуи 2025 год принесет долгожданное переиздание альбома «Young Americans», приуроченное к 50-летию. Young Americans ознаменовал собой важный поворот в карьере артиста, отклонившегося от глэм-рока и обратившего внимание на филадельфийский соул, определивший звучание альбома, пронизанного плавными, джазовыми элементами фанка и украшенного роскошными соло саксофона и богатым бэк-вокалом. Качество альбома изысканно отполировано, в нем приняли участие множество талантливых музыкантов, которые помогли достоверно уловить суть американской соул-музыки, хотя и через уникальную британскую призму Боуи. Альбом включал первый сингл Боуи, занявший первое место в США, Fame, и был продан миллионными тиражами по всему миру. Альбом «Young Americans» выйдет ограниченным тиражом на виниле с мастерингом на половинной скорости, выполненном Джоном Уэббером в AIR Studios.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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