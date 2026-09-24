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Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка

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Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 1
Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 2
Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 3
Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 4
Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 5
Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 6
Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 7
Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 8
Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Forever Voiceless
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 1
  • Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 2
  • Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 3
  • Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 4
  • Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 5
  • Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 6
  • Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 7
  • Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 8
  • Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707168
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Opal Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Opal Records
Barcode
[0602448824912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Forever Voiceless
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
A Thought, And Let It In, Who Are We, Crystal Light, Inclusion Bells Above, Cheri, Hardly Me, Small Noise, Silence
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка

Инструментальное издание получившего признание критиков альбома FOREVERANDEVERNOMORE 2022 года, записанное и спродюсированное Брайаном Ино. Впервые выходящий на LP, альбом напечатан на прозрачном виниле в эко-упаковке, эксклюзивно для Record Store Day 2023.

Отзывы о товаре Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Opal Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Opal Records
Barcode
[0602448824912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Forever Voiceless
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
A Thought, And Let It In, Who Are We, Crystal Light, Inclusion Bells Above, Cheri, Hardly Me, Small Noise, Silence
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Инструментальное издание получившего признание критиков альбома FOREVERANDEVERNOMORE 2022 года, записанное и спродюсированное Брайаном Ино. Впервые выходящий на LP, альбом напечатан на прозрачном виниле в эко-упаковке, эксклюзивно для Record Store Day 2023.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian Eno - Forever Voiceless (coloured) (0602448824912) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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