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Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429149241) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429149241) виниловая пластинка

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Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429149241) виниловая пластинка - фото 1
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429149241) виниловая пластинка - фото 2
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429149241) виниловая пластинка - фото 3
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429149241) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Park Hye Jin
Альбом (сингл)
Before I Die
Жанр
House
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429149241) виниловая пластинка - фото 1
  • Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429149241) виниловая пластинка - фото 2
  • Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429149241) виниловая пластинка - фото 3
  • Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429149241) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707152
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429149241) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429149241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Park Hye Jin
Альбом (сингл)
Before I Die
Жанр
House
Трек-лист
Lets Sing Lets Dance, I Need You, Before I Die, Good Morning Good Night, Me Trust Me Where Did I Go, Never Give Up, Can I Get Your Number, Whatchu Doin Later, Sex With Me (DEFG), Where Are You Think, Never Die, Hey, Hey, Hey, Sunday ASAP, I Jus Wanna Be Happy
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429149241) виниловая пластинка

Полноформатный студийный альбом южнокорейской певицы и электронного музыканта Park Hye Jin 2021 года. Релиз на голубом виниле.

Отзывы о товаре Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429149241) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429149241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Park Hye Jin
Альбом (сингл)
Before I Die
Жанр
House
Трек-лист
Lets Sing Lets Dance, I Need You, Before I Die, Good Morning Good Night, Me Trust Me Where Did I Go, Never Give Up, Can I Get Your Number, Whatchu Doin Later, Sex With Me (DEFG), Where Are You Think, Never Die, Hey, Hey, Hey, Sunday ASAP, I Jus Wanna Be Happy
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Полноформатный студийный альбом южнокорейской певицы и электронного музыканта Park Hye Jin 2021 года. Релиз на голубом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429149241) виниловая пластинка – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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