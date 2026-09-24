Nick Cave - Lovely Creatures: The Best Of (5414939926549) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nick Cave
Альбом (сингл)
Lovely Creatures: The Best Of
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707140
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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mute Sound Recordings
Barcode
[5414939926549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nick Cave
Альбом (сингл)
Lovely Creatures: The Best Of
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Loverman (Single Version), Tupelo (Single Version), Deanna, From Her To Eternity, The Weeping Song, Nature Boy (Single Version), We No Who U R, Stagger Lee, Dig, Lazarus, Dig!!! (Single Version), People Ain’t No Good, Higgs Boson Blues, Straight To You, Where The Wild Roses Grow, Into My Arms, Love Letter, Red Right Hand (Single Version), The Mercy Seat, O Children, The Ship Song (Single Version), Stranger Than Kindness, Jubilee Street (Alternative Video Version)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nick Cave - Lovely Creatures: The Best Of (5414939926549) виниловая пластинка
Сборник лучших хитов группы, выпущенный в 2017 году. Он охватывает карьеру Nick Cave and the Bad Seeds с момента их основания в 1983 году и включает в себя как известные, так и менее известные треки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mute Sound Recordings
Barcode
[5414939926549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nick Cave
Альбом (сингл)
Lovely Creatures: The Best Of
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Loverman (Single Version), Tupelo (Single Version), Deanna, From Her To Eternity, The Weeping Song, Nature Boy (Single Version), We No Who U R, Stagger Lee, Dig, Lazarus, Dig!!! (Single Version), People Ain’t No Good, Higgs Boson Blues, Straight To You, Where The Wild Roses Grow, Into My Arms, Love Letter, Red Right Hand (Single Version), The Mercy Seat, O Children, The Ship Song (Single Version), Stranger Than Kindness, Jubilee Street (Alternative Video Version)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Сборник лучших хитов группы, выпущенный в 2017 году. Он охватывает карьеру Nick Cave and the Bad Seeds с момента их основания в 1983 году и включает в себя как известные, так и менее известные треки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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