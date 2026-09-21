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Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка

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Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707135
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Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка

Jazz Sexiest Ladies, Volume III - третья часть успешной серии, которая переосмысливает классические поп-песни как соблазнительные шедевры джаз-лаунж. Продолжая традицию первых двух, этот выпуск также демонстрирует изысканные джазовые ремейки любимых хитов, интерпретированные некоторыми из самых пленительных вокалисток. Издание на синем виниле. Этот том переносит слушателей в завораживающее путешествие по джазу и поп-музыке, предлагая соблазнительный и изысканный поворот культовых песен. Volume III включает незабываемые выступления Карен Соузы, Amazonics, Шелли Сони и Groove Da Praia, каждый из которых привносит в альбом свое собственное фирменное звучание. Их плавные, проникновенные голоса вдыхают новую жизнь в каждый трек, превращая знакомые поп-фавориты в стильные, интимные джазовые композиции. С его очаровательными интерпретациями и пышными аранжировками этот том является чествованием выразительной силы джаза, приглашая аудиторию прочувствовать эту классику со свежими нюансами и глубиной.

Отзывы о товаре Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Jazz Sexiest Ladies, Volume III - третья часть успешной серии, которая переосмысливает классические поп-песни как соблазнительные шедевры джаз-лаунж. Продолжая традицию первых двух, этот выпуск также демонстрирует изысканные джазовые ремейки любимых хитов, интерпретированные некоторыми из самых пленительных вокалисток. Издание на синем виниле. Этот том переносит слушателей в завораживающее путешествие по джазу и поп-музыке, предлагая соблазнительный и изысканный поворот культовых песен. Volume III включает незабываемые выступления Карен Соузы, Amazonics, Шелли Сони и Groove Da Praia, каждый из которых привносит в альбом свое собственное фирменное звучание. Их плавные, проникновенные голоса вдыхают новую жизнь в каждый трек, превращая знакомые поп-фавориты в стильные, интимные джазовые композиции. С его очаровательными интерпретациями и пышными аранжировками этот том является чествованием выразительной силы джаза, приглашая аудиторию прочувствовать эту классику со свежими нюансами и глубиной.
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Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка - по цене 3600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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