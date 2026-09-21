OST - The Batman (Michael Giacchino) (coloured) (0810041487735) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Batman
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707129
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Характеристики
Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041487735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Batman
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Cant Fight City Halloween, Mayoral Ducting, Its Raining Vengeance, Dont Be Voyeur With Me, Crossing The Feline, The Great Pumpkin Pie, Hoarding School, A Flood Of Terrors, Gannika Girl, Moving In For The Gil, Funeral And Far Between, Collar ID, Escaped Crusader, Penguin Of Guilt, Highway To The Anger Zone, Worlds Worst Translator, Riddles, Riddles Everywhere, Meow And You And Everyone We Know, For All Your Pennyworth, Are You A Kenzie Or A Cant-ziex, An Im-purr-fect Murder, A Bat In The Rafters,
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Batman (Michael Giacchino) (coloured) (0810041487735) виниловая пластинка
Mondo в сотрудничестве с WaterTower Music с гордостью представляет музыку Майкла Джаккино к фильму Мэтта Ривза «Бэтмен» (2022). Издание на цветном виниле. Музыка лауреата премии «Оскар», премии «Эмми» и лауреата премии «Грэмми» композитора Майкла Джаккино лежит в основе некоторых из самых популярных и признанных кинопроектов в новейшей истории, в том числе «Суперсемейка», «Коко», «Кролик Джоджо», «Рататуй», «Звездный путь», «Мир Юрского периода» и др. «Бэтмен» пятый фильм, над которым Ривз и Джаккино работали вместе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041487735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Batman
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Cant Fight City Halloween, Mayoral Ducting, Its Raining Vengeance, Dont Be Voyeur With Me, Crossing The Feline, The Great Pumpkin Pie, Hoarding School, A Flood Of Terrors, Gannika Girl, Moving In For The Gil, Funeral And Far Between, Collar ID, Escaped Crusader, Penguin Of Guilt, Highway To The Anger Zone, Worlds Worst Translator, Riddles, Riddles Everywhere, Meow And You And Everyone We Know, For All Your Pennyworth, Are You A Kenzie Or A Cant-ziex, An Im-purr-fect Murder, A Bat In The Rafters,
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Mondo в сотрудничестве с WaterTower Music с гордостью представляет музыку Майкла Джаккино к фильму Мэтта Ривза «Бэтмен» (2022). Издание на цветном виниле. Музыка лауреата премии «Оскар», премии «Эмми» и лауреата премии «Грэмми» композитора Майкла Джаккино лежит в основе некоторых из самых популярных и признанных кинопроектов в новейшей истории, в том числе «Суперсемейка», «Коко», «Кролик Джоджо», «Рататуй», «Звездный путь», «Мир Юрского периода» и др. «Бэтмен» пятый фильм, над которым Ривз и Джаккино работали вместе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - The Batman (Michael Giacchino) (coloured) (0810041487735) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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