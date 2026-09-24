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Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка

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Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка - фото 1
Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка - фото 2
Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка - фото 3
Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка - фото 4
Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rivers Of Nihil
Альбом (сингл)
Hierarchy
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка - фото 1
  • Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка - фото 2
  • Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка - фото 3
  • Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка - фото 4
  • Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707108
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841613117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rivers Of Nihil
Альбом (сингл)
Hierarchy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Chambers Of Civility, Human Adaptation, Ultimate Sentience, Postmortem Prostitution
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка

Третий студийный альбом американской дэт-метал-группы Rivers of Nihil, выпущенный 15 сентября 2018 года. Этот альбом продолжает развивать уникальный стиль группы, сочетая элементы дэт-метала с прогрессивными и атмосферными элементами.

Отзывы о товаре Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841613117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rivers Of Nihil
Альбом (сингл)
Hierarchy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Chambers Of Civility, Human Adaptation, Ultimate Sentience, Postmortem Prostitution
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Третий студийный альбом американской дэт-метал-группы Rivers of Nihil, выпущенный 15 сентября 2018 года. Этот альбом продолжает развивать уникальный стиль группы, сочетая элементы дэт-метала с прогрессивными и атмосферными элементами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rivers Of Nihil - Hierarchy (EP) (coloured) (0039841613117) виниловая пластинка - купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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