Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
The Complete Albums 1983-1993
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 240 руб.
В наличии
Код товара: 707101
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34 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
9 LP
Лэйбл
Mercury Records
Barcode
[0602475128083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
The Complete Albums 1983-1993
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stand Up And Shout, Holy Diver, Gypsy, Caught In The Middle, Dont Talk To Strangers, King Of Rock And Roll, Sacred Heart, Another Lie, Straight Through The Heart, Invisible, Rainbow In The Dark, Shame On The Night, We Rock, The Last In Line, Breathless, I Speed At Night, One Night In The City, Evil Eyes, Mystery, Eat Your Heart Out, Egypt (The Chains Are On), Rock N Roll Children, Hungry For Heaven, Like The Beat Of A Heart, Just Another Day, Fallen Angels, Shoot Shoot, King Of Rock And Roll, Ra
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка
Коллекционное издание, которое включает в себя все студийные альбомы легендарного рок-музыканта Ронни Джеймса Дио, выпущенные в период с 1983 по 1993 год.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
9 LP
Лэйбл
Mercury Records
Barcode
[0602475128083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
The Complete Albums 1983-1993
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stand Up And Shout, Holy Diver, Gypsy, Caught In The Middle, Dont Talk To Strangers, King Of Rock And Roll, Sacred Heart, Another Lie, Straight Through The Heart, Invisible, Rainbow In The Dark, Shame On The Night, We Rock, The Last In Line, Breathless, I Speed At Night, One Night In The City, Evil Eyes, Mystery, Eat Your Heart Out, Egypt (The Chains Are On), Rock N Roll Children, Hungry For Heaven, Like The Beat Of A Heart, Just Another Day, Fallen Angels, Shoot Shoot, King Of Rock And Roll, Ra
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Коллекционное издание, которое включает в себя все студийные альбомы легендарного рок-музыканта Ронни Джеймса Дио, выпущенные в период с 1983 по 1993 год.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка – стоимость товара 34240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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