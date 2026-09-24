Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Rhythm & Blues
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 707097
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[8712725745617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Have A Song, For My Friends, Lifts You Up, Close To My Fire, Bang Bang Boom Boom, My California, Trouble, Love Is A Lie, It Gets, Spirit Of God, Baddest Blues, Sister Heroine, Baby Shot Me Down, Waterfalls, Night, Saved, The Ugliest House On The Block, Spiders In My Bed, Take It Easy On Me, Leave The Light On, Mama This Ones For You, Picture In A Frame, Caught Out In The Rain
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка
Концертный альбом американской певицы и автора песен Бет Харт, выпущенный на виниле в формате 3 LP. Альбом был записан во время её выступления в знаменитом Лондоне Royal Albert Hall и включает в себя множество её известных песен, демонстрируя её мощный вокал и эмоциональную подачу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитKiss - Kissworld - The Best Of (0602577375125) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBad Company, Burnin’ Sky (Remastered) (0081227953652) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитJoe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (06...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитLana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитSam Rivers - Contours (Analogue, Tone Poet) (0602577248993) вини...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитJimmy Smith - Prayer Meetin' (Analogue, Tone Poet) (060250881132...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBaby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитHorace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитOscar Peterson - Night Train (Analogue, Acoustic Sounds) (060243...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBillie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic ...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитChet Baker - Sings & Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986)...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитEddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[8712725745617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Have A Song, For My Friends, Lifts You Up, Close To My Fire, Bang Bang Boom Boom, My California, Trouble, Love Is A Lie, It Gets, Spirit Of God, Baddest Blues, Sister Heroine, Baby Shot Me Down, Waterfalls, Night, Saved, The Ugliest House On The Block, Spiders In My Bed, Take It Easy On Me, Leave The Light On, Mama This Ones For You, Picture In A Frame, Caught Out In The Rain
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Концертный альбом американской певицы и автора песен Бет Харт, выпущенный на виниле в формате 3 LP. Альбом был записан во время её выступления в знаменитом Лондоне Royal Albert Hall и включает в себя множество её известных песен, демонстрируя её мощный вокал и эмоциональную подачу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка - стоимость товара 6750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка