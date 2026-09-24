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Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка

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Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 1
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 2
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 3
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 4
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 5
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 6
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 7
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 8
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 9
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 10
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 11
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 12
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 13
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 14
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 6
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 7
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 8
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 9
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 10
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 11
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 12
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 13
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 14
  • Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707095
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка

Альбом увековечивает первое выступление Джо на культовом Hollywood Bowl в августе 2023 года. В сопровождении впечатляющего ансамбля из 40 оркестровых музыкантов Бонамасса представил выступление, которое теперь навсегда запечатлено в этом долгожданном релизе. Издание на цветном виниле. Live At The Hollywood Bowl With Orchestra демонстрирует виртуозную смесь блюза и рока Бонамассы с грандиозными оркестровыми аранжировками лучших музыкантов Голливуда - Дэвида Кэмпбелла, Тревора Рабина и Джеффа Бовы. Музыка Джо приобрела беспрецедентную глубину и величие, предложив поклонникам совершенно новый способ знакомства с его каталогом. Выступление Бонамассы на Hollywood Bowl еще больше укрепило его статус одной из ведущих фигур современного блюз-рока. Этот проект представляет собой еще одну высшую точку в карьере Бонамассы и олицетворяет волшебство живого выступления, где каждая нота резонирует с энергией музыканта на пике его возможностей.

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Альбом увековечивает первое выступление Джо на культовом Hollywood Bowl в августе 2023 года. В сопровождении впечатляющего ансамбля из 40 оркестровых музыкантов Бонамасса представил выступление, которое теперь навсегда запечатлено в этом долгожданном релизе. Издание на цветном виниле. Live At The Hollywood Bowl With Orchestra демонстрирует виртуозную смесь блюза и рока Бонамассы с грандиозными оркестровыми аранжировками лучших музыкантов Голливуда - Дэвида Кэмпбелла, Тревора Рабина и Джеффа Бовы. Музыка Джо приобрела беспрецедентную глубину и величие, предложив поклонникам совершенно новый способ знакомства с его каталогом. Выступление Бонамассы на Hollywood Bowl еще больше укрепило его статус одной из ведущих фигур современного блюз-рока. Этот проект представляет собой еще одну высшую точку в карьере Бонамассы и олицетворяет волшебство живого выступления, где каждая нота резонирует с энергией музыканта на пике его возможностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (0061297906062) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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