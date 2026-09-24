Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
A Day Now
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 707094
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[8712725748618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
A Day Now
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Cradle Rock, Walk In My Shadow, A Day Yesterday, I Know Where I Belong, Miss You, Hate You Nuthin' I Wouldn't Do (For A Woman Like You), Colour And Shape, Headaches To Heartbreaks, Trouble Waiting, If Heartaches Were Nickels, Current Situation, Don't Burn Down That Bridge, Hey Mona, I Want You, Line Of Denial
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка
Выпущенная к 20-летию дебютного альбома титана блюз-рока Джо Бонамассы обновленная и переработанная версия. Издание на двойном цветном виниле 180 г. Двадцать лет назад Джо Бонамасса взял музыкальный мир штурмом, выпустив свой дебютный сольный альбом A Day Yesterday. Альбом положил начало карьере, которая, спустя два десятилетия, привела Бонамассу к вершине: совсем недавно Guitar World назвал его блюзовым гитаристом № 1 в мире. В альбом A Day Now вошли шесть оригинальных треков, написанных Бонамассой, а также шесть кавер-версий известных блюзовых и рок-исполнителей. Кроме того, к этому альбому добавлены три бонус-трека, которые представляют собой неизданные демо со студийной сессии 1997 года, которые никогда ранее не выходили.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[8712725748618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
A Day Now
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Cradle Rock, Walk In My Shadow, A Day Yesterday, I Know Where I Belong, Miss You, Hate You Nuthin' I Wouldn't Do (For A Woman Like You), Colour And Shape, Headaches To Heartbreaks, Trouble Waiting, If Heartaches Were Nickels, Current Situation, Don't Burn Down That Bridge, Hey Mona, I Want You, Line Of Denial
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Выпущенная к 20-летию дебютного альбома титана блюз-рока Джо Бонамассы обновленная и переработанная версия. Издание на двойном цветном виниле 180 г. Двадцать лет назад Джо Бонамасса взял музыкальный мир штурмом, выпустив свой дебютный сольный альбом A Day Yesterday. Альбом положил начало карьере, которая, спустя два десятилетия, привела Бонамассу к вершине: совсем недавно Guitar World назвал его блюзовым гитаристом № 1 в мире. В альбом A Day Now вошли шесть оригинальных треков, написанных Бонамассой, а также шесть кавер-версий известных блюзовых и рок-исполнителей. Кроме того, к этому альбому добавлены три бонус-трека, которые представляют собой неизданные демо со студийной сессии 1997 года, которые никогда ранее не выходили.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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