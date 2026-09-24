The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка
Британские инди-рокеры The Kooks вернулись c анонсом своего шестого альбома. Мне понравилась идея сделать альбом, который будет восприниматься как плейлист, собранный для прослушивания на аудиокассете. Она пришла ко мне с обложек старых научно-фантастических романов, которые я читал во время пандемии. Итак, это кассетный плейлист, но вы также можете воспроизводить его на Spotify. Мне кажется, что «10 Tracks To Echo In The Dark» больше похоже на название фильма, чем на название альбома, — прокомментировал фронтмен группы Люк Притчард в интервью журналу NME. В звучании новых треков уже почти не услышать отголосков брит-рока, который принес группе популярность в нулевые. Музыканты опираются на грувовые бас-партии, фанковые гитарные партии, атмосферные синтезаторы и танцевальные ритмы.
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