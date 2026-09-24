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The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка

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The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 1
The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 2
The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 3
The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 4
The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 5
The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 6
The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 7
The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 8
The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Kooks
Альбом (сингл)
10 Tracks To Echo In The Dark
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 1
  • The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 2
  • The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 3
  • The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 4
  • The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 5
  • The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 6
  • The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 7
  • The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 8
  • The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707091
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5056167170150]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Kooks
Альбом (сингл)
10 Tracks To Echo In The Dark
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Connection, Cold Heart, Jesse James, Closer, Sailing on a Dream Beautiful World, Modern Days, Oasis, 45901, Without a Doubt
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка

Британские инди-рокеры The Kooks вернулись c анонсом своего шестого альбома. Мне понравилась идея сделать альбом, который будет восприниматься как плейлист, собранный для прослушивания на аудиокассете. Она пришла ко мне с обложек старых научно-фантастических романов, которые я читал во время пандемии. Итак, это кассетный плейлист, но вы также можете воспроизводить его на Spotify. Мне кажется, что «10 Tracks To Echo In The Dark» больше похоже на название фильма, чем на название альбома, — прокомментировал фронтмен группы Люк Притчард в интервью журналу NME. В звучании новых треков уже почти не услышать отголосков брит-рока, который принес группе популярность в нулевые. Музыканты опираются на грувовые бас-партии, фанковые гитарные партии, атмосферные синтезаторы и танцевальные ритмы.

Отзывы о товаре The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5056167170150]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Kooks
Альбом (сингл)
10 Tracks To Echo In The Dark
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Connection, Cold Heart, Jesse James, Closer, Sailing on a Dream Beautiful World, Modern Days, Oasis, 45901, Without a Doubt
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Британские инди-рокеры The Kooks вернулись c анонсом своего шестого альбома. Мне понравилась идея сделать альбом, который будет восприниматься как плейлист, собранный для прослушивания на аудиокассете. Она пришла ко мне с обложек старых научно-фантастических романов, которые я читал во время пандемии. Итак, это кассетный плейлист, но вы также можете воспроизводить его на Spotify. Мне кажется, что «10 Tracks To Echo In The Dark» больше похоже на название фильма, чем на название альбома, — прокомментировал фронтмен группы Люк Притчард в интервью журналу NME. В звучании новых треков уже почти не услышать отголосков брит-рока, который принес группе популярность в нулевые. Музыканты опираются на грувовые бас-партии, фанковые гитарные партии, атмосферные синтезаторы и танцевальные ритмы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Kooks - 10 Tracks To Echo In The Dark (coloured) (5056167170150) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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