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OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura & Grant Kirkhope & Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura & Grant Kirkhope & Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка

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OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 1
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 2
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 3
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 4
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 5
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 6
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 7
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 8
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 9
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 10
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 11
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 12
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 13
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 14
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 15
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 16
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 17
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 18
OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Mario + Rabbids Sparks Of Hope
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 2
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 3
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 4
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 5
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 6
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 7
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 8
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 9
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 10
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 11
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 12
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 13
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 14
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 15
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 16
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 17
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 18
  • OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura &amp; Grant Kirkhope &amp; Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб. 
Начислим 336 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707086
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Загружаем...
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OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura & Grant Kirkhope & Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка
11 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5063176004918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Mario + Rabbids Sparks Of Hope
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Prologue - On The Back Of The Darkmess Manta, The Galaxy Awaits (Main Menu), First Contact - Beacon Beach, Metagalactic Marauders, Port In A Storm, Uphill Battle, Ice-Bound Planet (Part Two), Midnite Ball (Right Turn), Battle Of Beacon Beach, Dark Secrets On A Sunlit Planet, Augies Subterranean Sanctum, The Temple Under Siege, Beacon In The Darkness, Sunny Side Of The Galaxy, Headlong Into Darkness, Icy Battle Ballet, Ice-Bound Planet (Part One), Cold, Dark Mask Of The Mountain (Part One), Cold,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura & Grant Kirkhope & Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка

Компания Laced объединилась с Ubisoft и Nintendo, чтобы воплотить в жизнь отмеченные наградами великолепные галактические ритмы последней игры Mario + Rabbids. Саундтреки были ремастированы специально для этого релиза и отпечатаны на аудиофильских 180 г виниловых пластинках. Над саундтреком работала команда мечты – имена Йоко Симомура, Грант Кирхоуп и Гарет Кокер говорят сами за себя. Симомура, имеющая 35-летний опыт работы, прикоснулась ко многим самым популярным игровым сериям, включая Street Fighter, Mario RPG, Kingdom Hearts, Final Fantasy и многим другим. Киркхоуп создал некоторые из самых узнаваемых и любимых саундтреков в играх, в том числе GoldenEye 007, Banjo-Kazooie и Viva Pi?ata. Относительно новичок в трио, Кокер накопил завидный список заслуг, режиссируя серии Ori and Ark и работая над Minecraft и Halo Infinite. Звукорежиссер Ромен Брилло тактически задействовал эти три таланта в саундтреке, привнося в игру различные оркестровые и электронные нотки. Киркхоуп сохранил «дружеское эпическое» звучание Mario + Rabbids Kingdom Battle, и ему доверили элементы повествования и персонажей саундтрека к сиквелу. Ничто не сравнится с оркестровым и фортепианным стилем Симомуры-сан, способным разбудить войска, и именно она сочинила боевые сигналы для «Sparks of Hope». Кокер помог привнести новые цвета и эмоции в некоторые настройки игры, а также в некоторые битвы с боссами, черпая вдохновение в таких стилях, как французский импрессионизм, чтобы обогатить музыку. Весь саундтрек удивительно сплочен благодаря оркестровой записи, проходившей в Токио, Япония. Над созданием саундтрека работали также легендарный композитор Nintendo Кодзи Кондо и соавтор Super Mario Galaxy Махито Ёкота.

Отзывы о товаре OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura & Grant Kirkhope & Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Laced Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Laced Records
Barcode
[5063176004918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Mario + Rabbids Sparks Of Hope
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Prologue - On The Back Of The Darkmess Manta, The Galaxy Awaits (Main Menu), First Contact - Beacon Beach, Metagalactic Marauders, Port In A Storm, Uphill Battle, Ice-Bound Planet (Part Two), Midnite Ball (Right Turn), Battle Of Beacon Beach, Dark Secrets On A Sunlit Planet, Augies Subterranean Sanctum, The Temple Under Siege, Beacon In The Darkness, Sunny Side Of The Galaxy, Headlong Into Darkness, Icy Battle Ballet, Ice-Bound Planet (Part One), Cold, Dark Mask Of The Mountain (Part One), Cold,
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Компания Laced объединилась с Ubisoft и Nintendo, чтобы воплотить в жизнь отмеченные наградами великолепные галактические ритмы последней игры Mario + Rabbids. Саундтреки были ремастированы специально для этого релиза и отпечатаны на аудиофильских 180 г виниловых пластинках. Над саундтреком работала команда мечты – имена Йоко Симомура, Грант Кирхоуп и Гарет Кокер говорят сами за себя. Симомура, имеющая 35-летний опыт работы, прикоснулась ко многим самым популярным игровым сериям, включая Street Fighter, Mario RPG, Kingdom Hearts, Final Fantasy и многим другим. Киркхоуп создал некоторые из самых узнаваемых и любимых саундтреков в играх, в том числе GoldenEye 007, Banjo-Kazooie и Viva Pi?ata. Относительно новичок в трио, Кокер накопил завидный список заслуг, режиссируя серии Ori and Ark и работая над Minecraft и Halo Infinite. Звукорежиссер Ромен Брилло тактически задействовал эти три таланта в саундтреке, привнося в игру различные оркестровые и электронные нотки. Киркхоуп сохранил «дружеское эпическое» звучание Mario + Rabbids Kingdom Battle, и ему доверили элементы повествования и персонажей саундтрека к сиквелу. Ничто не сравнится с оркестровым и фортепианным стилем Симомуры-сан, способным разбудить войска, и именно она сочинила боевые сигналы для «Sparks of Hope». Кокер помог привнести новые цвета и эмоции в некоторые настройки игры, а также в некоторые битвы с боссами, черпая вдохновение в таких стилях, как французский импрессионизм, чтобы обогатить музыку. Весь саундтрек удивительно сплочен благодаря оркестровой записи, проходившей в Токио, Япония. Над созданием саундтрека работали также легендарный композитор Nintendo Кодзи Кондо и соавтор Super Mario Galaxy Махито Ёкота.
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OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura & Grant Kirkhope & Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка – стоимость товара 11270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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