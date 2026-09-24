Top.Mail.Ru
Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 1
Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 2
Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 3
Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 4
Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 5
Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 6
Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 7
Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 8
Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 9
Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 10
Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brittany Howard
Альбом (сингл)
Live From Austin City Limits
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 1
  • Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 2
  • Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 3
  • Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 4
  • Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 5
  • Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 6
  • Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 7
  • Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 8
  • Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 9
  • Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 10
  • Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707074
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602475749677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brittany Howard
Альбом (сингл)
Live From Austin City Limits
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Earth Sign (Live), I Dont (Live), Patience (Live), Red Flags (Live), Samson (Live) Prove It to You (Live), Still (Live), Every Color Is Blue (Live), Power To Undo (Live), Interlude (Live), Another Day (Live), What Now (Live)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка

Концертный альбом, выпущенный певицей и музыкантом Бриттани Ховард, известной как солистка группы Alabama Shakes. Этот альбом был записан во время её выступления на знаменитом музыкальном фестивале Austin City Limits.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602475749677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brittany Howard
Альбом (сингл)
Live From Austin City Limits
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Earth Sign (Live), I Dont (Live), Patience (Live), Red Flags (Live), Samson (Live) Prove It to You (Live), Still (Live), Every Color Is Blue (Live), Power To Undo (Live), Interlude (Live), Another Day (Live), What Now (Live)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Концертный альбом, выпущенный певицей и музыкантом Бриттани Ховард, известной как солистка группы Alabama Shakes. Этот альбом был записан во время её выступления на знаменитом музыкальном фестивале Austin City Limits.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brittany Howard - Live From Austin City Limits (0602475749677) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5130 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...