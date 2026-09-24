Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка
Good Kid, m.A.A.d City - второй студийный альбом американского рэпера Кендрика Ламара, вышедший 22 октября 2012 года. Альбом дебютировал под номером два в американском Billboard 200. В записи альбома принимали участие рэперы Drake, Dr. Dre, MC Eiht, Jay Rock, певица Анна Вайз (Sonnymoon) и хип-хоп исполнительница Мэри Джей Блайдж. Юбилейное к 10-летию выхода альбома переиздание 2022 года на двойном 180-гр виниле в разворотном конверте. Кендрик Ламар Дакворт - американский хип-хоп исполнитель. По мнению многих авторитетных музыкантов, является в рэпе Новым Королём Западного Побережья. Ламар является обладателем 7 премий Грэмми. Журнал Time включил Ламара в список 100 самых влиятельных людей года. В мае 2015 Кендрик был удостоен почётной награды от Сената Калифорнии Generational Icon (Икона Поколения), а зимой 2016 получил от мэра Комптонта, Айи Браун, ключи от своего родного района. В интервью Power 106, один из самых перспективных хип-хоп исполнителей США, Винс Стейплс, на вопрос Кто является лучшим хип-хоп исполнителемx, ответил: Безусловно Кендрик, никто даже близко не стоит. Музыкальный журнал Rolling Stone включил дебютный коммерческий студийный альбом артиста, good kid, m.A.A.d city, в список 100 лучших дебютных альбомов в истории. В 2015 журнал Billboard поместил Ламара на 9 строчку в рейтинге Лучших хип-хоп исполнителей в истории.
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