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Juice WRLD - The Party Never Ends (0602475450702) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Juice WRLD - The Party Never Ends (0602475450702) виниловая пластинка

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Juice WRLD - The Party Never Ends (0602475450702) виниловая пластинка - фото 1
Juice WRLD - The Party Never Ends (0602475450702) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Juice WRLD
Альбом (сингл)
The Party Never Ends
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Juice WRLD - The Party Never Ends (0602475450702) виниловая пластинка - фото 1
  • Juice WRLD - The Party Never Ends (0602475450702) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707063
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Juice WRLD - The Party Never Ends (0602475450702) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602475450702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Juice WRLD
Альбом (сингл)
The Party Never Ends
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Party Never Ends, Misfit, AGATS2 (Insecure), Lace It, Cuffed, Spend It Empty Out Your Pockets, KTM Drip, Love Letter, Condone It, Goodbye, Part By Myself, Adore You, Celebrate, Jeffrey, Barbarian, Best Friend, Floor It, Oxycodone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Juice WRLD - The Party Never Ends (0602475450702) виниловая пластинка

Постумнальный альбом Juice WRLD, выпущенный на виниле в формате 2 LP. Juice WRLD, настоящее имя которого было Джаред Хиггинс, стал известным благодаря своему уникальному стилю, который сочетает элементы хип-хопа, рэпа и мелодичного звучания.

Отзывы о товаре Juice WRLD - The Party Never Ends (0602475450702) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602475450702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Juice WRLD
Альбом (сингл)
The Party Never Ends
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Party Never Ends, Misfit, AGATS2 (Insecure), Lace It, Cuffed, Spend It Empty Out Your Pockets, KTM Drip, Love Letter, Condone It, Goodbye, Part By Myself, Adore You, Celebrate, Jeffrey, Barbarian, Best Friend, Floor It, Oxycodone
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Постумнальный альбом Juice WRLD, выпущенный на виниле в формате 2 LP. Juice WRLD, настоящее имя которого было Джаред Хиггинс, стал известным благодаря своему уникальному стилю, который сочетает элементы хип-хопа, рэпа и мелодичного звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Juice WRLD - The Party Never Ends (0602475450702) виниловая пластинка - по цене 5130 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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