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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка

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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 1
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 2
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 3
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 4
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 5
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 6
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 7
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 8
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 9
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 10
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 11
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 2
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 3
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 4
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 5
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 6
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 7
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 8
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 9
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 10
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 11
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707057
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602465364613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Skinny, Lunch, Chihiro, Birds of a Feather, Wildflower The Greatest, Ma Vie, The Diner, Bittersuite, Blue
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный мир звука и стиля с виниловой пластинкой от Billie Eilish - Hit me hard and soft. Этот альбом представляет собой симбиоз мощных ритмов и нежных мелодий, созданных неординарным творчеством самой Billie Eilish. Каждая композиция на этой пластинке является настоящим произведением искусства, которое сможет поразить и вдохновить вас. Если вы цените качественную музыку и хотите добавить в свою коллекцию нечто особенное, не упустите возможность купить виниловую пластинку Hit me hard and soft от Billie Eilish (LP).

Отзывы о товаре Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602465364613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Skinny, Lunch, Chihiro, Birds of a Feather, Wildflower The Greatest, Ma Vie, The Diner, Bittersuite, Blue
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в уникальный мир звука и стиля с виниловой пластинкой от Billie Eilish - Hit me hard and soft. Этот альбом представляет собой симбиоз мощных ритмов и нежных мелодий, созданных неординарным творчеством самой Billie Eilish. Каждая композиция на этой пластинке является настоящим произведением искусства, которое сможет поразить и вдохновить вас. Если вы цените качественную музыку и хотите добавить в свою коллекцию нечто особенное, не упустите возможность купить виниловую пластинку Hit me hard and soft от Billie Eilish (LP).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (coloured) (0602465364613) виниловая пластинка - по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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