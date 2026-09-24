Penguin Cafe Orchestra - Signs Of Life (coloured) (5400863166342) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Penguin Cafe Orchestra
Альбом (сингл)
Signs Of Life
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 707052
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Характеристики
Бренд
Integral Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Integral Sound
Barcode
[5400863166342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Penguin Cafe Orchestra
Альбом (сингл)
Signs Of Life
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Bean Fields, Southern Jukebox Music, Horns Of The Bull, Oscar Tango, The Snake And The Lotus (The Pond) Rosasolis, Dirt, Sketch, Perpetuum Mobile, Swing The Cat, Wildlife
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Penguin Cafe Orchestra - Signs Of Life (coloured) (5400863166342) виниловая пластинка
The Penguin Cafe Orchestra — это британская музыкальная группа, основанная в 1972 году композитором и музыкантом Симоном Дрейком. Группа известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы фолка, классической и авангардной музыки. Signs of Life — это один из альбомов, выпущенных Penguin Cafe Orchestra. Он был выпущен в 1987 году и стал частью их дискографии, которая включает в себя множество альбомов, записанных в их характерном стиле. Музыка группы часто описывается как атмосферная и кинематографическая, с использованием различных инструментов и необычных аранжировок.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Integral Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Integral Sound
Barcode
[5400863166342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Penguin Cafe Orchestra
Альбом (сингл)
Signs Of Life
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Bean Fields, Southern Jukebox Music, Horns Of The Bull, Oscar Tango, The Snake And The Lotus (The Pond) Rosasolis, Dirt, Sketch, Perpetuum Mobile, Swing The Cat, Wildlife
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
The Penguin Cafe Orchestra — это британская музыкальная группа, основанная в 1972 году композитором и музыкантом Симоном Дрейком. Группа известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы фолка, классической и авангардной музыки. Signs of Life — это один из альбомов, выпущенных Penguin Cafe Orchestra. Он был выпущен в 1987 году и стал частью их дискографии, которая включает в себя множество альбомов, записанных в их характерном стиле. Музыка группы часто описывается как атмосферная и кинематографическая, с использованием различных инструментов и необычных аранжировок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Penguin Cafe Orchestra - Signs Of Life (coloured) (5400863166342) виниловая пластинка - купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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